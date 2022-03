Ruszyła rekrutacja do SMS PZKosz Łomianki

Dyrekcja Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 71 Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZKosz w Łomiankach ogłasza nabór uczennic do klasy I, a także nabór uzupełniający do klasy II liceum w roku szkolnym 2022/2023.

Szanowni Państwo, informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do NLO Nr 71 SMS PZKosz na rok szkolny 2022/2023. Prowadzimy nabór uczennic do klasy I, a także nabór uzupełniający do klasy II. liceum. Będzie to już 26. rok działalności Szkoły na rzecz rozwoju koszykarskich talentów w naszym kraju.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

- Regulamin rekrutacji do NLO Nr 71 SMS PZKosz Łomianki w roku szkolnym 2022/2023

- Prezentacja Szkoły

Zainteresowane zawodniczki (wraz z rodzicami) powinny złożyć podanie (pobierz tutaj) o przyjęcie do NLO Nr 71 SMS PZKosz w terminie od 14.03.2022 do 20.05.2022. Podanie prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i jego skan przesłać na adres mailowy szkoły smslomianki@pzkosz.pl Dodatkowo oryginał podania należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach, ul. St. Staszica 2, 05-092 Łomianki.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu trener główny SMS PZKosz Pan Rafał Czyszpak tel. 694 577 975.