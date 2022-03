Adam Wall

Kadra U17 mężczyzn poznała rywali w MŚ

Argentyna, Egipt oraz najlepsza drużyna mistrzostw Azji to rywale reprezentacji Polsk w mistrzostwach świata do lat 17, które w dniach 2 - 10 lipca odbędą się w hiszpańskiej Maladze. Biało-czerwoni do mistrzostw świata zakwalifikowała się dzięki wygraniu turnieju U16 European Challenger w Sofii w 2021 roku. - Ciekawa i bardzo różnorodna grupa - komentuje szkoleniowiec kadry Wojciech Bychawski.