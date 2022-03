Czas na debiut zespołu LOTTO 3x3 Team!

- Z małym opóźnieniem, ale w końcu startujemy! - mówi kapitan LOTTO 3x3 Team, Przemysław Zamojski. - Długo czekaliśmy na pierwszy turniej w naszych nowych barwach. Cieszę się, że zadebiutujemy w Zurychu, gdzie przyjadą rywale na wysokim poziomie. Nasz cel to wywalczyć awans na turniej FIBA 3x3 Challenger - dodaje „Zamoj”.

LOTTO 3x3 Team do Szwajcarii wylatuje już w czwartek. - Przez ostatni miesiąc ciężko trenowaliśmy, wiemy, że turniejem Firstcaution 3x3 Trophy zaczynamy tegoroczny sezon i chcielibyśmy rozpocząć go z uśmiechem na twarzy - mówi Piotr Renkiel, trener LOTTO 3x3 Team.

- Turniej w Zurychu jest jednodniowy, więc aby zrealizować cel musimy wygrać łącznie pięć spotkań jednego dnia. To trudne zadanie, ale po to powstał LOTTO 3x3 Team, aby temu sprostać. Nasz cel to wywalczenie biletu na Challengera - dodaje Renkiel.



Gdzie obejrzeć debiut LOTTO 3x3 Team?

Transmisje będą dostępne na YouTube organizatora.

Terminarz LOTTO 3x3 Team podczas Firstcaution 3x3 Trophy:

10:55 vs. Team Montreux (Szwajcaria)

12:45 vs. Team Antwerp (Belgia)

15:00 vs. Team Zurich-Wiedikon (Szwajcaria)

Półfinały: 17:50 - 18:15

Finał: 19:15

