LOTTO 3x3 Team wygrywa turniej w Zurychu!

Polacy w finale pokonali zespół z Antwerpii. Był to rewanż za poranny pojedynek, kiedy to Belgowie okazali się lepsi o jeden punkt. Losy turniejowe zaprowadziły obydwie drużyny do wielkiego finału, gdzie walka była do samego końca. Ostatnie punkty zdobył kapitan LOTTO 3x3 Team Przemysław Zamojski, a po kilku sekundach wybrzmiała syrena końcowa.

Ręce w górze, szeroki uśmiech, a w ręku bilet na Challengera! LOTTO 3x3 Team wygrywa swój debiutancki turniej, a kolejne już niebawem.

- Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego debiutu LOTTO 3x3 Team! Gratuluję chłopakom z całego serca. Pokazali dziś ogromny charakter i zaangażowanie. Widać, że to co trenowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy poskutkowało. Jest chemia w zespole, tworzą kolektyw, a to będzie największą siłą LOTTO 3x3 Team w tym sezonie - mówi rozradowany trener zespołu, Piotr Renkiel.

- W finale pokonaliśmy Belgów z Antwerpii, którzy na Igrzyskach Olimpijskich zajęli 4 miejsce, a w światowym rankingu drużyn FIBA 3x3 również są na czwartym, wysokim miejscu. Jest to początek, mam nadzieję, bardzo dobrego sezonu. Wywalczyliśmy bilet na Challengera. Chwila odpoczynku i lecimy na turniej do Dubaju - dodaje.



Wyniki LOTTO 3x3 Team podczas Firstcaution 3x3 Trophy

Mecze grupowe:

LOTTO 3x3 Team vs. Team Montreux (Szwajcaria) 22:6

LOTTO 3x3 Team vs. Team Antwerp (Belgia) 14:15

LOTTO 3x3 Team vs Team Zurich-Wiedikon (Szwajcaria) 19:12

Półfinał:

LOTTO 3x3 Team vs. Team Dusseldorf (Niemcy) 22:19

Finał:

LOTTO 3x3 Team vs. Team Antwerp (Belgia) 20:18

—

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 18,5 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.