Wyróżnienia za rundę zasadniczą w grupie A 1LK

Wyboru MVP (najbardziej wartościowej zawodniczki), najlepszego trenera oraz pierwszej piątki dokonali trenerzy wszystkich klubów grupy A oraz B pierwszej ligi kobiet, którzy na co dzień obserwowali rozgrywki.

Statuetki będą wręczane wyróżnionym zawodniczkom i trenerom podczas domowych meczów fazy play-off.

MVP sezonu zasadniczego 2021/2022 grupy A

Marzena Marciniak (Iodica TopMarket MKS Pruszków)

Dla pochodzącej z Ostrołęki zawodniczki jest to już dziewiąty sezon na centralnym Mazowszu. Przez trzy lata grała w AZS Uniwersytet Warszawski, później przez taki sam okres broniła barw Panattoni Europe Lider Pruszków. Od lat znajdowała się wśród najlepszych statystycznie zawodniczek rozgrywek, tym razem trenerzy docenili jej wszechstronność. Średnio na mecz przebywała na boisku 22,5 minuty, co z perspektywy wszystkich sezonów w 1LK jest jednym z krótszych pobytów reprezentantki Polski 3x3 na boisku. W tym czasie Marzena Marciniak rzuciała średnio 11 punktów, miała 6,9 zbiórki, 2,4 asysty, 2 przechwyty oraz 0,9 bloku. Dwukrotnie była najlepszą koszykarką pruszkowskiego klubu w meczach z drugim zespołem sezonu zasadniczego AZS Uniwersytet Gdański. Iodica TopMarket MKS zakończyła rundę zasadniczą z bilansem 23-1.

- Bardzo się cieszę i dziękuję za to wyróżnienie trenerom, którzy oddali na mnie głos. Chciałabym również podziękować moim koleżankom z drużyny i trenerom, bo to nasza wspólna ciężka praca przyniosła taki efekt i to też ich zasługa. Mam nadzieję, że tym razem na koniec sezonu będziemy mogły cieszyć się wspólnie z mistrzostwa i awansu do Energa Basket Ligi Kobiet - mówi Marzena Marciniak.

Najlepszy trener sezonu zasadniczego 2021/2022 grupy A

Jacek Rybczyński (Iodica TopMarket MKS Pruszków)

Najlepsza piątka sezonu zasadniczego 2021/2022 grupa A

Dominika Ullmann (AZS Politechnika Gdańsk), Agata Stępień (AZS Uniwersytet Gdański), Magdalena Parysek-Bochniak (Iodica TopMarket MKS Pruszków), Joanna Chełchowska (KKS Agapit Olsztyn), Jastina Kosalewicz (AZS Uniwersytet Gdański)

Wyniki głosowania:



Grupa A



MVP

Marzena Marciniak (Iodica TopMarket MKS Pruszków) - 5 głosów

Natalia Danych (Grot F&F Automatyka Pabianice) - 3 głosy

Magdalena Parysek-Bochniak (Iodica TopMarket MKS Pruszków) - 1 głos

Dominika Ullmann (AZS Politechnika Gdańsk) - 1 głos

Karina Szczurewska (AZS Uniwersytet Gdański) - 1 głos

Natalia Panufnik (UKS Huragan Wołomin) - 1 głos

Agata Stępień (AZS Uniwersytet Gdański) - 1 głos

Najlepszy trener

Jacek Rybczyński - 10 głosów

Włodzimierz Augustynowicz (AZS Uniwersytet Gdański) - 1 głos

Rafał Haponik (MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podl.) - 1 głos

Pierwsza piątka

Joanna Chełchowska (KKS Agapit Olsztyn) - 7 głosów

Jastina Kosalewicz (AZS Uniwersytet Gdański) - 7 głosów

Agata Stępień (AZS Uniwersytet Gdański) - 6 głosów

Dominika Ullmann (AZS Politechnika Gdańsk) - 6 głosów

Magdalena Parysek-Bochniak (Iodica TopMarket MKS Pruszków) - 5 głosów

Natalia Danych (Grot F&F Automatyka Pabianice) - 5 głosów

Karina Szczurewska (AZS Uniwersytet Gdański) - 5 głosów

Natalia Panufnik (UKS Huragan Wołomin) - 5 głosów

Magdalena Grzelak (Grot F&F Automatyka Pabianice) - 3 głosy

Marzena Marciniak (Iodica TopMarket MKS Pruszków) - 3 głosy

Ewelina Jackowska (MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podl) - 2 głosy

Marta Sztąberska (KKS Agapit Olsztyn) - 2 głosy

Julia Tyszkiewicz (Iodica TopMarket MKS Pruszków) - 2 głosy

Aleksandra Janiak (Grot F&F Automatyka Pabianice) - 1 głos

Alicja Jarząb (UKS Basket SMS Aleksandrów Ł.)- 1 głos

Patrycja Kaczor (Mon-Pol Płock) - 1 głos

Paulina Kuczyńska (Iodica TopMarket MKS Pruszków) - 1 głos

Natalia Kurach (AZS UMCS II Lublin) - 1 głos

Karolina Olszewska (Iodica TopMarket MKS Pruszków) - 1 głos

Katarzyna Szyller (Iodica TopMarket MKS Pruszków) - 1 głos

LAUREACI PIĘCIU POPRZEDNICH EDYCJI

Grupa A

MVP sezonu zasadniczego:

2020/2020 Klaudia Sosnowska (SKK Polonia Warszawa)

2019/2020 Olivia Szumełda-Krzycka (MKS Pruszków)

2018/2019 Klaudia Sosnowska (Panattoni Europe Lider Pruszków)

2017/2018 Olivia Szumełda-Krzycka (Panattoni Europe Lider Pruszków)

2016/2017 Paulina Kuras (AZS Uniwersytet Gdański)

2015/2016 Anna Dąbek (PTS Lider Pruszków)

Najlepszy trener sezonu zasadniczego:

2020/2021 Maciej Gordon (SKK Polonia Warszawa)

2019/2020 Jacek Rybczyński (MKS Pruszków)

2018/2019 Włodzimierz Augustynowicz (AZS Uniwersytet Gdański)

2017/2018 Lubow Szwecowa-Knap (Politechnika Gdańska)

2016/2017 Włodzimierz Augustynowicz (AZS Uniwersytet Gdański)

2015/2016 Maciej Gordon (AZS Uniwersytet Warszawski)

Najlepsza piątka sezonu zasadniczego:

2020/2021 Anna Pawłowska (SKK Polonia Warszawa), Klaudia Sosnowska (SKK Polonia Warszawa), Joanna Chełchowska (KKS Olsztyn), Magdalena Parysek-Bochniak (Top Market MKS Pruszków) i Katarzyna Jaworska (MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski)

2019/2020 Karolina Olszewska (SKK Polonia Warszawa), Olivia Szumełda-Krzycka (MKS Pruszków), Klaudia Sosnowska (SKK Polonia Warszawa), Magdalena Parysek-Bochniak (MKS Pruszków), Anna Wińkowska (Arka II Gdynia)

2018/2019 Paulina Kuras (AZS Uniwersytet Gdański), Karina Szczurewska (AZS Uniwersytet Gdański), Klaudia Sosnowska (Panattoni Europe Lider Pruszków), Anna Kuncewicz-Dąbek (SKK Polonia Warszawa), Martyna Leszczyńska (UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki)

2017/2018 Anna Pawłowska (AZS Uniwersytet Warszawski), Lucyna Kotonowicz (Mon-Pol Płock), Joanna Markiewicz (KKS Olsztyn), Julia Niełacna (SMS PZKosz Łomianki), Ewelina Jackowska (MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski)

2016/2017 Paulina Kuras (AZS Uniwersytet Gdański), Anna Makurat (SMS PZKosz Łomianki), Joanna Markiewicz (KKS Olsztyn), Jowita Ossowska (AZS Uniwersytet Warszawski), Jastina Kosalewicz (AZS Uniwersytet Gdański)

2015/2016 Paulina Kuras (AZS Uniwersytet Gdański), Lucyna Kotonowicz (Mon-Pol Płock), Magdalena Kruszyńska (AZS Uniwersytet Warszawski), Magdalena Grzelak (Grot Alles Pabianice), Anna Kuncewicz-Dąbek (PTS Lider Pruszków)

UWAGA! W przypadku równej liczby głosów o przyznaniu nagród oraz miejscu na pozycji w piątce decydowała wyższa pozycja drużyny w tabeli ligowej.