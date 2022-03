Adam Wall

Wyróżnienia za rundę zasadniczą w grupie B 1LK

Wyboru MVP (najbardziej wartościowej zawodniczki), najlepszego trenera oraz pierwszej piątki dokonali trenerzy wszystkich klubów grupy A oraz B pierwszej ligi kobiet, którzy na co dzień obserwowali rozgrywki.

Statuetki będą wręczane wyróżnionym zawodniczkom i trenerom podczas domowych meczów fazy play-off.

MVP sezonu zasadniczego 2021/2022 grupy B

Ewelina Gala (Widzew Łódź)

Wyrównana rywalizacja na boisku, znalazła swoje odzwierciedlenie w głosowaniu trenerów na MVP rundy zasadniczej. Przynajmniej po 1 głosie otrzymało sześć zawodniczek, w tym gronie najczęściej wymieniana była Ewelina Gala. Była reprezentantka Polski regularna była zwłaszcza w 2022 roku, w którym oprócz pierwszego spotkania w styczniu, w każdym meczu rzucała przynajmniej 13 punktów. Trzykrotnie w tym okresie kończyła też mecze z double-double. Silna skrzydłowa bądź środkowa w całym sezonie rzucała średnio 17,4 punktu, miała 8,9 zbiórki, 1,9 asyst oraz 2 przechwyty na mecz.

- Nie będę kłamać jeśli przyznam, że to dla mnie duże zaskoczenie. Wiele młodszych koleżanek z pierwszoligowego parkietu prezentuje naprawdę niezły poziom. To jest dobry prognostyk na przyszłość! Trzymam kciuki by jak najwięcej z nich znalazło swoje miejsce w Energa Basket Lidze Kobiet. Ja natomiast planuję zakończyć karierę po tym sezonie, dlatego ogromnie mnie cieszy takie wyróżnienie. Dziękuje serdecznie za każdy oddany głos. Nagroda ma charakter indywidualny, ale nie zostałaby mi przyznana gdyby nie praca całego klubu, trenerek i koleżanek z drużyny. Dziękuję za tą możliwość. Walczymy dalej w każdym meczu jak nakazuje Widzewskie serce - deklaruje przed rozpoczynającą się w weekend fazą play-off Ewelina Gala.

Najlepszy trener sezonu zasadniczego 2021/2022 grupy B

Maciej Brodziński (MUKS Poznań)

Najlepsza piątka sezonu zasadniczego 2021/2022 grupa B

Weronika Papiernik (MUKS Poznań), Iga Walentowska (Pompax Tęcza Leszno), Magdalena Wojdalska (Lider Swarzędz), Ewelina Gala (Widzew Łódź) i Martyna Stasiuk (Wisła CanPack Kraków)

Wyniki głosowania

Grupa B

MVP

Ewelina Gala (Widzew Łódź) - 4 głosy

Agnieszka Krzywoń (AZS Politechnika Korona Kraków) - 3 głosy

Martyna Stasiuk (Wisła CanPack Kraków) - 2 głosy

Eliza Łakoma (MUKS Poznań) - 1 głos

Aleksandra Łata (Dijo Maximus Kąty Wrocławskie) - 1 głos

Weronika Papiernik (MUKS Poznań) - 1 głos

Najlepszy Trener

Maciej Brodziński (MUKS Poznań) - 5 głosów

Anna Chodera (Widzew Łódź) - 4 głosy

Anna Talarczyk (Lider Swarzędz) - 3 głosy

Pierwsza piątka

Weronika Papiernik (MUKS Poznań) - 10 głosów

Martyna Stasiuk (Wisła CanPack Kraków) - 6 głosów

Ewelina Gala (Widzew Łódź) - 6 głosów

Magdalena Wojdalska (Lider Swarzędz) - 5 głosów

Iga Walentowska (Pompax Tęcza Leszno) - 5 głosów

Anna Krawiec (Contimax MOSiR Bochnia) - 5 głosów

Małgorzata Zuchora (AZS Politechnika Korona Kraków) - 4 głosy

Agnieszka Krzywoń (AZS Politechnika Korona Kraków) - 3 głosy

Aleksandra Łata (Dijo Maximus Kąty Wrocławskie) - 3 głosy

Katarzyna Joks (MUKS Poznań)- 2 głosy

Magdalena Ratajczak (Pompax Tęcza Leszno) - 2 głosy

Aleksandra Żukowska (Lider Swarzędz) - 2 głosy

Wiktora Keller (Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp.) - 1 głos

Eliza Łakoma (MUKS Poznań) - 1 głos

Katarzyna Kocaj (AZS Politechnika Korona Kraków) - 1 głos

Anna Kudelska (Widzew Łódź) - 1 głos

Anita Plucińska (Contimax MOSiR Bochnia) - 1 głos

Alicja Szloser (Pompax Tęcza Leszno) - 1 głos

Marta Wdowiuk (Lider Swarzędz) - 1 głos

Triumfowali w poprzednich latach



MVP sezonu zasadniczego:

2020/2021 Aleksandra Zięmborska (MUKS Poznań)

2019/2020 Aleksandra Wojtala (CTL Zagłębie Sosnowiec)

2018/2019 Martyna Stasiuk (KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec)

2017/2018 Agnieszka Krzywoń (AZS Politechnika Korona Kraków)

2016/2017 Żaneta Durak (Pomarańczarnia MUKS Poznań)

2015/2016 Alicja Bednarek (ŁKS SMS Łódź)

Najlepszy trener sezonu zasadniczego:

2020/2021 Wojciech Downar-Zapolski (AZS Politechnika Korona Kraków)

2019/2020 Adam Kubaszczyk (CTL Zagłębie Sosnowiec)

2018/2019 Leszek Marzec (KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec)

2017/2018 Wojciech Eljasz-Radzikowski (AZS Politechnika Korona Kraków)

2016/2017 Maciej Brodziński (Pomarańczarnia MUKS Poznań)

2015/2016 Andrzej Kowalczyk (TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Najlepsza piątka sezonu zasadniczego:

2020/2021 Iga Walentowska (Pompax Tęcza Leszno), Weronika Woźniak (MUKS Poznań), Natalia Popiół (AZS Politechnika Korona Kraków), Aleksandra Zięmborska (MUKS Poznań) i Magdalena Grzelak (Grot Lauer Pabianice)

2019/2020 Aleksandra Wojtala (CTL Zagłębie Sosnowiec), Martyna Jasiulewicz (CTL Zagłębie Sosnowiec), Aleksandra Zięmborska (MUKS Poznań), Martyna Stasiuk (CTL Zagłębie Sosnowiec), Liliana Banaszak (Enea AZS II Poznań)

2018/2019 Aleksandra Dziwińska (KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec), Patrycja Klatt (MUKS Poznań), Marta Wdowiuk (MUKS Poznań), Martyna Stasiuk (KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec), Weronika Telenga (KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec)

2017/2018 Alicja Grabska (AZS Politechnika Korona Kraków), Iwona Szarzyńska (Pomarańczarnia MUKS Poznań), Natalia Gwizdała (ŁKS SMS Łódź), Martyna Stelmach (MUKS Chrobry Basket Głuchołazy), Weronika Telenga (UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki)

2016/2017 Kinga Woźniak (Enea AZS Poznań), Żaneta Durak (Pomarańczarnia MUKS Poznań), Agnieszka Krzywoń (AZS Politechnika Korona Kraków), Katarzyna Bednarczyk (Pomarańczarnia MUKS Poznań), Daria Marciniak (Enea AZS Poznań)

2015/2016 Alicja Bednarek (ŁKS SMS Łódź), Katarzyna Motyl (TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski), Agnieszka Krzywoń (AZS Politechnika Korona Kraków), Klaudia Sosnowska (ŁKS SMS Łódź), Weronika Telenga (UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki)

UWAGA! W przypadku równej liczby głosów o przyznaniu nagród oraz miejscu na pozycji w piątce decydowała wyższa pozycja drużyny w tabeli ligowej.