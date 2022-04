Zabrakło niewiele! Świetna postawa LOTTO 3x3 Team w Dubaju

LOTTO 3x3 Team w finale Dubaj Expo 3x3 Super Quest po zaciętym finale przegrała w dogrywce z Team Antwerpia 21:19. To kolejny świetny występ drużyny prowadzonej przez Piotra Renkiela. LOTTO 3x3 Team mimo porażki wywalczył jeden z dwóch biletów na FIBA 3x3 World Tour Manila Masters!

Nasz zespól przystąpił do Dubaj Expo 3x3 Super Quest z dziką kartą. W środę wywalczył awans do czwartkowego turnieju. Rozpoczęliśmy od porażki, ale następnie w kolejnych meczach nie było na LOTTO 3x3 Team równych. Aż do finału!

W finale LOTTO 3x3 zmierzyli się z zespołem z Antwerpii. Początek należał do Belgów, ale następnie dzięki dobrej skuteczności Szymona Rducha wyszliśmy na prowadzenie. Finał turnieju to była kwintesencja koszykówki 3x3. Wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie. I kiedy wydawało się, że LOTTO 3x3 Team ma „bezpieczną” przewagę dwóch punktów rywale doprowadzili do dogrywki.

Wyniki LOTTO 3x3 Team podczas Dubaj Expo Cup:

Mecze grupowe:

LOTTO 3x3 Team vs. Liman Huishan (Serbia) 16:21

LOTTO 3x3 Team vs Lausanne (Szwajcaria) 16:14

LOTTO 3x3 Team vs San Juan (Portoryko) 21:5

Półfinał:

LOTTO 3x3 Team vs. Team Ryga (Łotwa) 22:12

Finał:

LOTTO 3x3 Team vs. Team Antwerpia (Belgia) 19:21

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 18,5 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.