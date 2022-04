Znamy rywali Polaków na MŚ 3x3 2022 w Antwerpii

Grupa reprezentacji Polski 3x3 Kobiet

POLSKA

MONGOLIA

EGIPT

DOMINIKANA

BELGIA



Grupa reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn

ŁOTWA

HOLANDIA

POLSKA

JAPONIA

CHINY

- Nie możemy narzekać. Myślę, że jest to udane dla nas losowanie. Na ten moment miałyśmy przyjemność rywalizować tylko z Mongolią podczas turniejów Women's Series i Belgią podczas zeszłorocznych eliminacji do mistrzostw Europy i te mecze wygrałyśmy. Myślę, że najcięższym rywalem będą dla nas gospodynie tego turnieju - w szeregach tej ekipy zobaczymy zapewne zawodniczki euroligowe. Nie można jednak pominąć bardzo dobrze prezentującej się drużyny Egiptu. Na ten moment nie jestem w stanie nic powiedzieć o Dominikanie. Wiem jedno, mistrzostwa świata rządzą się swoimi prawami, każdy z każdym może wygrać. Mamy chwilę czasu, aby rozpracować rywalki i przygotować się pod kątem tych drużyn. Będą to dla nas pierwsze mistrzostwa świata i na pewno nie będą łatwe. Celem nadrzędnym będzie przede wszystkim wyjście z grupy, najlepiej z pierwszego miejsca, co da nam awans bezpośrednio do ćwierćfinału, a tam już wszystko może się wydarzyć - powiedziała Karolina Szlachta, trener kadry kobiet 3x3.