BC Polkowice w złocie!

Znakomita atmosfera w hali Globus oraz iście europejska „prezentacja” zespołu z Lublina, pokazała jak ważne jest to spotkanie dla gospodyń. Jeśli dodamy do tego fantastyczną publiczność, która przez pełne 40 minut dopingowała swoją drużynę – to w 100% możemy być pewni, że koszykówka kobiet w Lublinie ma się bardzo dobrze. Początek spotkania był bardzo wyrównany, jednak w drugiej kwarcie większą przewagę uzyskały gospodynie. To jednak nie przerwało marzeń „Pszczółki” o przedłużeniu rywalizacji, a wręcz przeciwnie – jeszcze mocniej zmobilizowana drużyna odrobiła straty i na dłuższą przerwę schodziła z „oczkiem” straty. Po zmianie stron lepiej w mecz „weszły” gospodynie, które po punktach m.in. Natashy Mack, Ivany Jakubcovej czy też Martinny Fassiny wypracowały nawet 9 –punktową przewagę. „Pomarańczowe” w samej końcówce chwyciły wiatr w żagle i wyszły na prowadzenie, a kluczowe trafienia zza linii 6,75 w ostatnich minutach zanotowały Klaudia Gertchen oraz Erica Wheeler.

Puchary oraz medale wręczali: Radosław Piesiewicz – Prezes Polskiego Związku Koszykówki, Grzegorz Bachański – Wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Marek Dereziński – Prezes Krajowej Spółki Cukrowej, Marek Lembrych - Prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Koszykówki.

- Mimo porażki więcej jest powodów do radości. Nie ma co się smucić. Powiedziałem dziewczynom po meczu, że nie mogą być zawiedzione, bo zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić – mówił po meczu trener Pszczółek, Krzysztof Szewczyk.

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin - BC Polkowice 73:80 (17:20, 22:21, 19:16, 15:23)

stan rywalizacji: 0-3

Lublin: Kamiah Smalls 21, Natasha Mack 14, Martina Fassina 12, Ivana Jakubcova 12, Aleksandra Stanacev 6, Emilia Kośla 6, Natalia Kurach 2

Polkowice: Erica Wheeler 23, Stephanie Mavunga 15 (14 zb), Artemis Spanou 11, Klaudia Gertchen 14, Aleksandra Zięmborska 5, Weronika Telenga 4, Weronika Gajda 3, Bożena Puter 3, Sasa Cado 2