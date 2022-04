AW

Turniej Grand Prix Młodzieżowych Mistrzostw Polski

Organizatorem turnieju jest Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego, współorganizatorem – Ostrowski Powiatowy Związek Koszykówki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka

Turniej odbędzie się w dniach 30.04-03.05.2022.

Poszczególne cykle będą grać:

30.04.2022 - U15M i U15K

01.05.2022 - U23M

02.05.2022 - U17M i U17K

03.05.2022 - U23 K

Szczegółowy terminarz i harmonogram gier opublikowany zostanie najpóźniej w dniu 28 kwietnia 2022 r. na platformie FIBA 3x3.

MIEJSCE MOSiR Ostrów Maz., Trębickiego 10, Ostrów Mazowiecka

UDZIAŁ ZAWODNIKÓW

1. Zawodnicy muszą posiadać:

- polskie obywatelstwo,

- licencje na uprawianie koszykówki,

- licencje uprawniające do gry w koszykówce 3x3.



Uwaga: Wszyscy zawodnicy posiadający licencje do gry w rozgrywkach 5x5 otrzymają również w systemie ESOR licencje do rozgrywek 3x3.



2. Zawodnik nie posiadający licencji stałej PZKosz składa wniosek o jej wydanie do właściwego terytorialnie WZKosz na druku – Zał. 4 do RWS.



3. Zawodnik nie posiadający licencji okresowej w koszykówce 5x5 na sezon 2021/2022 może wystąpić o licencję 3x3 do dowolnego klubu. Wniosek do WZKosz składa na druku – Zał. 5a do Regulaminu Cyklu, wraz z zobowiązaniem do reprezentowania barw klubowych – Zał. 5 do RWS.



4. Zawodnik posiadający licencję do rozgrywek 5x5 w barwach jednego klubu może, za zgodą tego klubu, otrzymać licencję do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu. Wniosek według wzoru (Zał. 5a) należy złożyć w WZKosz właściwym dla siedziby klubu 3x3 w terminie do 1 marca 2022 r. Otrzymanie licencji do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu nie jest zmianą barw klubowych w rozumieniu przepisów RWS PZKosz.



5. Z uwagi na włączenie MMP do systemu rozgrywek FIBA 3x3, zawodnicy muszą spełniać kryteria zawarte w FIBA INTERNAL REGULATIONS – BOOK 6 (3x3) i posiadać konta na platformie https://play.fiba3x3.com.



UDZIAŁ DRUŻYN



1. W rozgrywkach udział biorą zespoły klubowe (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) w poniższych kategoriach, które są punktowane w systemie SSM: - U23 (ur. w latach 1999 – 2006), - U17 (ur. w latach 2005 – 2008), - U15 (ur. w latach 2007 i młodsi).



2. Każdy klub posiadający licencję klubową PZKosz może zgłosić dowolną liczbę drużyn składających się z 4 – 6 zawodników posiadających licencje okresowe uprawniające do gry w klubie w koszykówce 3x3 w sezonie 2021/2022.



3. W każdej kategorii udział weźmie maksymalnie 16 zespołów



4. Rejestracja odbywa się dwuetapowo:



- Rejestracja dla drużyn WOZKosz WM poprzez wysłanie zgłoszenia zał. 17b - mailem na adres wgid@wozkosz.pl.

- Rejestracja zespołu na platformie FIBA 3x3 Oryginał zgłoszenia wraz ze zgodą w przypadku osób niepełnoletnich, należy przywieś na turniej.



Wpisowe od drużyn mazowieckich to 150 zł, w przypadku drużyn z innych województw 250 zł. Proszę wpłacać na konto Bank Pekao S.A. 41 1240 1112 1111 0011 0876 6599.

Załącznik nr 04 - Wniosek o przyznanie licencji zawodnika Polskiego Związku Koszykówki

Załącznik nr 05 - Zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych

Załacznik nr 05a - Wniosek o wydanie licencji okresowej zawodnika 3x3

Załącznik nr 17b - Zgłoszenie drużyny