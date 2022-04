Bank Pekao S.A. przedłuża umowę z polską koszykówką

Bank Pekao S.A. od sezonu 2021/2022 wspiera reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn, kadry narodowe w koszykówce 3x3, Energa Basket Ligę, Energa Basket Ligę Kobiet, Suzuki 1 Ligę Mężczyzn, Suzuki Puchar Polski kobiet i mężczyzn oraz pozostałe rozgrywki organizowane przez Polski Związek Koszykówki i zabawę w Menedżera Energa Basket Ligi. Marka Banku Pekao S.A. podczas rozgrywek jest widoczna na bandach oraz na koszulkach sędziów boiskowych.

Od najbliższego sezonu Bank Pekao S.A. zostanie także Partnerem Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki (SMOK) oraz Koszykarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży (KOSSM). Wyspecjalizowani pracownicy Banku Pekao S.A. zajmą się edukacją finansową dzieci i młodzieży. Ponad 10 tysięcy młodych adeptów koszykówki trenujących w SMOK i KOSSM oraz na zgrupowaniach kadr narodowych pozna podstawowe elementy bankowości, dowie się też jak budować zaplecze finansowe, dobrze inwestować pierwsze zarobione pieniądze.

- Cieszymy się, że Bank Pekao S.A. był zadowolony z naszej dotychczasowej współpracy, zarówno w wydaniu reprezentacyjnym, jak i ligowym. O tym świadczy fakt, że nie tylko przedłużyliśmy umowę, ale dodatkowo ją rozszerzyliśmy o SMOKi i KOSSMy, chcąc jeszcze bardziej wspierać rozwój koszykarski dzieci w wieku szkolnym. Reprezentację Polski w tym roku czeka EuroBasket, a kadry 3x3 powalczą w mistrzostwach Europy i świata. Wspólnie z Bankiem Pekao S.A. będziemy przeżywać więc ogromne sportowe emocje! - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

- Sponsoring koszykówki zarówno wzmacnia siłę naszej marki, jak i jest elementem realizowanej przez nas społecznej odpowiedzialności biznesu.Dlatego w sezonie 2022/2023 – oprócz dotychczas sponsorowanych przez nasz bank projektów oraz przedsięwzięć – dodatkowo zaangażujemy się na rzecz koszykówki młodzieżowej, wspierając program Młode Asy Parkietu. W ten sposób chcemy mieć swój udział w wychowywaniu mistrzów sportu i zwiększać ich szanse na sięgnięcie w przyszłości po medale z najcenniejszego kruszcu. Trzymamy mocno kciuki za rozwój polskiej koszykówki - podkreślił Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 5,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w kraju. Status banku uniwersalnego opiera na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Bank stawia na cyfrową transformację, rozwijają nowoczesne produkty i usługi. Od 1998 r. Bank Pekao S.A. jest notowany na GPW w Warszawie i uczestniczy w indeksach WIG 20, WIG, MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed.