Szkoła Trenerów PZKosz 2022-2023 AKTUALIZACJA

Wydział Szkolenia podjął decyzję o przedłużeniu terminu zgłoszeń do Szkoły Trenerów PZKosz do dnia 30 maja i jednocześnie o obniżeniu opłaty za udział w projekcie do kwoty 7 000 PLN.