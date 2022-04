Kadra kobiet 3x3 przed meczami kontrolnymi

Sezon w koszykówce 3x3 powoli się rozkręca! Już w najbliższy weekend swoje pierwsze mecze kontrolne rozegra reprezentacja Polski kobiet 3x3. Podopieczne Karoliny Szlachty udają się do Warendorf, gdzie w niemieckiej jednostce wojskowej będą przygotowywać się do zbliżających się wielkimi krokami eliminacji do mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata 3x3 w Antwerpii.