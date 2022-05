AW

Gdyńska Akademia Koszykówki mistrzem Polski U17 mężczyzn

Rozgrywany w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja finał mistrzostw Polski do lat 17 mężczyzn to był mecz jednego aktora. Szymon Nowicki, bo o nim mowa, w starciu o złoto był nie do zatrzymania. 16-letni środkowy w turniejach do lat 17 notował już mecze z double-double, podczas grupowego starcia z Zastal Fatto Zielona Góra otarł się nawet o podwójne double-double, ale jego występ w finale był zdecydowanie lepszy.

Mecz rozpoczął od celnej trójki, po której gdynianie objęli prowadzenie 5:0. W kolejnych minutach lepiej prezentował się jednak stołeczny zespół mozolnie budując przewagę. Energa Hutnik za sprawą nie opuszczającego parkietu ani na sekundę Jakuba Osińskiego oraz aktywnego w polu trzech sekund Jakuba Szuberta na koniec pierwszej połowy prowadziła 39:33.

Po zmianie stron Energa Hutnik trzykrotnie powiększała przewagę do siedmiu punktów, ale cały czas miała problem z zatrzymaniem Szymona Nowickiego, który zmniejszał straty. W samej tylko trzeciej odsłonie podkoszowy GAK rzucił 11 punktów, zebrał też kilka piłek, dzięki czemu drużyna z Trójmiasta przed ostatnią odsłoną traciła do rywali tylko jeden punkt.

Krótko po rozpoczęciu czwartej kwarty Szymon Nowicki rzucił cztery punkty, a gdynianie ponownie objęli prowadzenie. Gdy do zdobywania punktów włączyli się rezerwowy Olgierd Kobiak oraz Antoni Siewruk Gdyńska Akademia Koszykówki objęła prowadzenie 71:61, na przełomie trzeciej i czwartej kwarty rzucając 16 punktów z rzędu!

Drużyna z Mazowsza próbowała odrabiać straty, ale znów trafiał Szymon Nowicki, swój dorobek punktowy powiększył zaś Tymoteusz Sternicki (17 pkt i 11 zbiórek w całym meczu).

Gdyńska Akademia Koszykówki ostatecznie wygrała 83:72, a Szymon Nowicki uzyskał 39 punktów, w tym tylko 1 na 5 za 1, miał 14 zbiórek, 5 asyst oraz 2 bloki.

Spore emocje w meczu o brąz, w którym Enea Basket Junior Poznań przegrywała w końcówce tylko 50:52 i ofiarnie broniła akcji. Goście po ponowieniach utrzymali się jednak przy piłce, po czym powiększyli przewagę po szalonym rzucie Filipa Kowalczyka. Poznanianom na odrobienie strat nie starczyło już czasu.

MVP turnieju finałowego

Szymon Nowicki (Gdyńska Akademia Koszykówki)

Pierwsza piątka turnieju finałowego

Mateusz Samiec (Gdyńska Akademia Koszykówki)

Szymon Soszyński (Energa Hutnik Koszykówka)

Karol Kankowski (Nawrot Śląsk Wrocław)

Jan Nowicki (Enea Basket Junior Poznań)

Rafał Szpakowski (Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra)

Finał

O 3. miejsce

Klasyfikacja końcowa:

1. Gdyńska Akademia Koszykówki

2. Energa Hutnik Koszykówka

3. Nawrot Śląsk Wrocław

4. Enea Basket Junior Poznań

5. WKK Wrocław

6. Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra

7. Akademia Koszykówki Komorów

8. GTK Gliwice