Enea Basket Poznań i KKS Polonia Warszawa w finale 2LM

KKS Polonia od początku sezonu była głównym faworytem do awansu. Prowadzony przez Andrzeja Kierlewicza zespół w rundzie zasadniczej nie przegrał ani jednego meczu, kończąc tę część z 28 wygranymi i bilansem punktów zdobytych do straconych +814.

Także w fazie play-off stołeczny zespół zaprezentował dobrą dyspozycję. Najpierw w pierwszej rundzie zwyciężył Profbud Legię Warszawa, a następnie wyeliminował Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie oraz Basket Hills Bielsko-Biała.

W półfinale KKS Polonia rywalizowała z AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice. Akademicy w grupie C zajęli drugie miejsce, w drodze do najlepszej czwórki eliminując Pogoń Prudnik.

Pierwszy mecz półfinału drużyna z Warszawy wygrała pewnie. Gospodarze rzucili 100 punktów, tracąc o 24 mniej. Katowiczanie mieli problem z zatrzymaniem doświadczonych podkoszowych Adama Linowskiego i Patryka Pełki. Pierwszy zakończył spotkanie z double-double (27 pkt i 13 zbiórek), drugi oprócz 21 punktów, miał 4 zbiórki, 6 asyst. Dobrze grą miejscowych kierował Marcin Wieluński (6 pkt i 10 asyst).

W drugim spotkaniu AZS AWF Mickiewicz Romus dłużej niż rywale był bliżej wygranej i powrotu na trzeci mecz do Warszawy. Akademicy pierwszą kwartę wygrali 30:22, kończąc tę część spotkania dwoma celnymi trójkami. Czarne Koszule miały w tym fragmencie zawodów problem z zatrzymaniem Jakuba Stróżczyka, dobrą zmianę dał też Łukasz Kłaczek.

Mecz w kolejnych minutach był wyrównany, dzięki czemu przewagę utrzymali katowiczanie. Na początku czwartej kwarty po akcji Dawida Grochowskiego AZS AWF Mickiewicz Romus prowadził 74:72. Od tego momentu zaznaczyła się jednak przewaga gości.

Do kosza trafili Patryk Gospodarek i Adam Linowski, a następnie dwa rzuty z dystansu w koszu umieścił Patryk Pełka. Po kolejnym wejściu pod kosz Patryka Gospodarka KKS Polonia objęła prowadzenie 85:78 i nie oddała go już do końca.

Patryk Gospodarek zakończył spotkanie z dorobkiem 22 punktów i 6 asyst.

Enea Basket Poznań także wygrała swoją grupę w rundzie zasadniczej. Podstawową część sezonu poznanianie zakończyli z bilansem 26-2, oba mecze przegrywając z drugim zespołem rozgrywek MKS Sokół Międzychód.

W rozgrywanej jeszcze wewnątrz grupy A pierwszej rundzie play-off Enea Basket pokonała AMW Asseco Arka II Gdynia, następnie nie bez kłopotu wyeliminowała KKS Ragor Tarnowskie Góry. O wyniku tej rywalizacji przesądził dopiero trzeci mecz w Poznaniu.

Prowadzony przez Przemysława Szurka zespół w drodze do półfinału okazał się lepszy od Rycerzy Rydzyna, zamykając ćwierćfinał w dwóch spotkaniach.

W półfinale, który stanowił przepustkę do finału i uzyskania prawa gry w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn, Enea Basket dwukrotnie pokonała najlepszy zespół grupy C BS Polonię Bytom.

Pierwsze spotkanie w Poznaniu gospodarze wygrali 91:76, mimo trafienia tylko 6 z 25 rzutów z dystansu. Koszykarze z Wielkopolski mieli głównie problem z zatrzymaniem Marka Piechowicza, autora 31 punktów. Sami trafili jednak więcej rzutów spod kosza, mieli też mniej strat.

Dobrze w polu trzech sekund wypadł Jakub Simon (20 pkt i 13 zbiórek). Swoje doświadczenie wykorzystał Dawid Bręk - 7 pkt i 10 asyst.

Im dłużej trwało drugie spotkanie w Bytomiu, tym większa była przewaga przyjezdnych BS Polonia pierwszą kwartę wygrała 18:17, ale w kolejnych odsłonach pod nieobecność Marcina Salamonika ponownie miała problem z zatrzymaniem Jakuba Simona (19 pkt i 10 zbiórek) oraz aktywnego także w pierwszym spotkaniu Michała Wielechowskiego (19 pkt i 4 zbiórki). Nie po raz pierwszy dobrą zmianę dał też wchodzący z ławki 17-letni Jakub Andrzejewski - 14 punktów.

Tylko 1 z 14 rzutów z gry trafił najlepszy statystycznie punktujący BS Polonii Paweł Jurczyński.

Przegrani w półfinale nie stracili jeszcze szansy na uzyskanie prawa gry w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn. Oprócz finalistów rozgrywek miejsce w wyższej klasie rozgrywkowej uzyska bowiem trzeci zespół 2 Ligi Mężczyzn. W finale pocieszenia gra się do dwóch wygranych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Bytomiu.

Wyniki półfinałów 2 Ligi Mężczyzn

Stan rywalizacji - 2:0 dla Enea Basket Poznań

Stan rywalizacji - 2:0 dla KKS Polonia Warszawa