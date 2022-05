KS

Maroš Kováčik powołał szeroki skład

Maroš Kováčik powołał liczący 27 zawodniczek szeroki skład, który 13 maja zostanie zawężony do 16 koszykarek. Drużyna w połowie czerwca rozegra gry kontrolne w Grecji, co będzie także etapem przygotowań do listopadowych meczów kwalifikacyjnych do EuroBasketu.

W 27 – osobowym składzie, znalazły się m.in. doświadczone Weronika Gajda i Weronika Telenga z zespołu mistrza Polski – BC Polkowice, grająca w lidze włoskiej i zespole USE Scotti Rosa Empoli - Amalia Rembiszewska, Agnieszka Skobel z ligi niemieckiej i zespołu Rutronik Stars Keltern, Angelika Stankiewicz z Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz czy też Anna Jakubiuk i Julia Drop z 1KS Ślęza Wrocław.

Sztab szkoleniowy 13 maja zawęzi skład do 16 zawodniczek, które pod koniec miesiąca spotkają się na pierwszym zgrupowaniu w Krakowie. Kolejnym etapem będzie spotkanie kadry we Wrocławiu, a następnie wylot na gry kontrolne do Grecji.

Pod koniec czerwca reprezentacja Polski miała również wziąć udział w przełożonej z 2021 roku Uniwersjadzie, jednak po raz kolejny została ona odwołana z powodu niepewnej sytuacji z COVID-19.

- Długo czekaliśmy z ostatecznymi powołaniami, bo do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy czy Uniwersjada w Chinach zaplanowana na przełomie czerwca i lipca się odbędzie. Dzisiaj już wiemy, że niestety kolejny raz została odwołana. Skład który został powołany, po raz kolejny został odmłodzony i szansę dostaną zawodniczki, które pokazały sie z dobrej strony w trakcie minionego sezonu. Starałem się również, aby kręgosłup zespołu został zachowany, ponieważ to on będzie ważny w kontekście listopadowych kwalifikacji. Cieszymy się, że w trakcie letnich przygotowań będziemy uczestnikiem turnieju w Atenach, w których zmierzymy się między innymi z reprezentacją Serbii. Mistrzynie Europy przygotowują się do Mistrzostw Świata, które pod koniec września odbędą się w Australii. Dla nas każdy sparing z zespołem wyżej notowanym, jest na wagę złota i chcielibyśmy żeby praca wykonana w lecie zaprocentowała już w najbliższej przyszłości – mówi Maroš Kováčik, trener reprezentacji Polski.

Szeroki skład reprezentacji Polski:

1. Liliana Banaszak/Enea AZS Politechnika Poznań

2. Julia Bazan/VBW Arka Gdynia

3. Kamila Borkowska/VBW Arka Gdynia

4. Sylwia Bujniak/Dondi Multistore Vigarano (Włochy)

5. Julia Drop/1 KS Ślęza Wrocław

6. Weronika Gajda/BC Polkowice

7. Anna Jakubiuk/1 KS Ślęza Wrocław

8. Wiktoria Keller/PSI Enea Gorzów Wielkopolski

9. Emilia Kośla/Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

10. Martyna Leszczyńska/SKK Polonia Warszawa

11. Anna Makurat/PSI Enea Gorzów Wielkopolski

12. Klaudia Niedźwiedzka/Virtus Cagliari (Włochy)

13. Julia Niemojewska/GTK Gdynia

14. Aleksandra Parzeńska/GTK Gdynia

15. Julia Piestrzyńska/GTK Gdynia

16. Karolina Poboży /Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz

17. Kamila Podgórna/VBW Arka Gdynia

18. Aleksandra Pszczolarska/Energa Toruń

19. Amalia Rembiszewska/Use Scotti Rosa Empoli (Włochy)

20. Zuzanna Sklepowicz/Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

21. Agnieszka Skobel/Rutronik Stars Keltern (Niemcy)

22. Angelika Stankiewicz/Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz

23. Magdalena Szajtauer/1 KS Ślęza Wrocław

24. Weronika Telenga/BC Polkowice

25. Katarzyna Trzeciak/Herner TC (Niemcy)

26. Anna Wińkowska/GTK Gdynia

27. Aleksandra Zięmborska/BC Polkowice

Sztab szkoleniowy:

1. Maroš Kováčik/trener reprezentacji

2. Martin Pospíšil/asystent trenera

3. Karol Kowalewski /trener asystent

4. Ewelina Kobryn/general manager

5. Maciej Krupiński/kierownik drużyny

6. Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

7. Marcin Lubik/fizjoterapeuta

8. Marek Urbanik/fizjoterapeuta

9. Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

10. Marcin Błoński/lekarz

11. Jakub Skowron/oficer prasowy