Molten oficjalną piłką rozgrywek PZKosz przez najbliższych pięć lat

Piłki Molten są oficjalnymi piłkami wszystkich rozgrywek FIBA. Fitma SMJ sport, oficjalny dystrybutor marki Molten w Polsce jest też od lat partnerem Polskiego Związku Koszykówki. W najbliższych sezonach następujące modele piłek Molten będą oficjalnymi piłkami reprezentacji i rozgrywek PZKosz: model B7G5000 i B6G5000- Oficjalna Piłka Meczowa Reprezentacji Narodowych, model B6G4500 - Oficjalna Piłka Meczowa Basket Ligi Kobiet, model B7G4000 - Oficjalna Piłka Meczowa I i II Ligi Mężczyzn, model B6G4000 - Oficjalna Piłka Meczowa I Ligi Kobiet, model B5G4000, B6G4000, BG2000 - Oficjalna Piłka Meczowa rozgrywek młodzieżowych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą SMJ sport, więc wspólnie doszliśmy do wniosku, że warto ją przedłużyć - i to od razu na pięć kolejnych lat. Piłki marki Molten zapewniają nam wysoką jakość, mieliśmy pozytywne sygnały na ich temat zarówno od zawodniczek, zawodników, jak i trenerów. Bardzo ważne jest także to, że piłek tej marki używa się podczas meczów reprezentacji Polski, również w kwalifikacjach do mistrzostw świata czy Europy - mówi Radosław Piesiewicz Prezes Zarządu Polskiego Związku Koszykówki.

- Bardzo cieszymy się, że dotychczasowa współpraca zaowocowała podpisaniem kolejnej umowy na długi okres pięciu lat. Niewątpliwie przyczyniły się do tego znakomite relacje i wzajemne zrozumienie z zarządem Energa Basket Ligi i Polskiego Związku Koszykówki. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie najwyższa jakość piłek Moltena, która doceniana jest także podczas najważniejszych imprez sportowych na świecie, takich jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca z marką Molten będzie równie satysfakcjonująca dla zawodników i trenerów jak w poprzednich sezonach. Dziękujemy za zaufanie - powiedział Sławomir Stasiak, Prezes Zarządu SMJ Sport.



Oficjalnym dystrybutorem piłek marki Molten w Polsce jest firma SMJ sport.