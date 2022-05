KS

Trener Maroš Kováčik zawęził skład kadry kobiet

- Długo czekaliśmy z ostatecznymi powołaniami, bo do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy czy Uniwersjada w Chinach zaplanowana na przełomie czerwca i lipca się odbędzie. Dzisiaj już wiemy, że niestety kolejny raz została odwołana. Skład który został powołany, po raz kolejny został odmłodzony i szansę dostaną zawodniczki, które pokazały sie z dobrej strony w trakcie minionego sezonu. Starałem się również, aby kręgosłup zespołu został zachowany, ponieważ to on będzie ważny w kontekście listopadowych kwalifikacji. Cieszymy się, że w trakcie letnich przygotowań będziemy uczestnikiem turnieju w Atenach, w których zmierzymy się między innymi z reprezentacją Serbii. Mistrzynie Europy przygotowują się do Mistrzostw Świata, które pod koniec września odbędą się w Australii. Dla nas każdy sparing z zespołem wyżej notowanym, jest na wagę złota i chcielibyśmy żeby praca wykonana w lecie zaprocentowała już w najbliższej przyszłości – mówił Maroš Kováčik, trener reprezentacji Polski, który kilka dni temu podał nazwiska 27 zawodniczek.

Obecnie lista została zawężona do 17 koszykarek, które po raz pierwszy spotkają się ze sobą na zgrupowaniu w Krakowie.

Odbędzie się ono od 28 maja do 3 czerwca. Kolejny etapem będzie zgrupowanie we Wrocławiu od 5 do 12 maja, by następnie wylecieć na turniej międzynarodowy do Aten. To jednak nie koniec meczów towarzyskich, gdyż także w czerwcu reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami.

Skład reprezentacji Polski:

1. Liliana Banaszak/Enea AZS Politechnika Poznań

2. Kamila Podgórna/VBW Arka Gdynia

3. Julia Drop/1 KS Ślęza Wrocław

4. Weronika Gajda/BC Polkowice

5. Anna Jakubiuk/1 KS Ślęza Wrocław

6. Emilia Kośla /Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

7. Martyna Leszczyńska/SKK Polonia Warszawa

8. Anna Makurat/PSI Enea Gorzów Wielkopolski

9. Julia Niemojewska /GTK Gdynia

10. Aleksandra Parzeńska/GTK Gdynia

11. Julia Piestrzyńska/GTK Gdynia

12. Kamila Borkowska/VBW Arka Gdynia

13. Amalia Rembiszewska/Use Scotti Rosa Empoli (Włochy)

14. Agnieszka Skobel/Rutronik Stars Keltern (Niemcy)

15. Weronika Telenga/BC Polkowice

16. Katarzyna Trzeciak/Herner TC (Niemcy)

17. Anna Wińkowska /GTK Gdynia

Sztab szkoleniowy:

1. Maroš Kováčik/trener reprezentacji

2. Martin Pospíšil/asystent trenera

3. Karol Kowalewski /trener asystent

4. Ewelina Kobryn/general manager

5. Maciej Krupiński/kierownik drużyny

6. Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

7. Marcin Lubik/fizjoterapeuta

8. Marek Urbanik/fizjoterapeuta

9. Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

10. Marcin Błoński/lekarz

11. Jakub Skowron/oficer prasowy