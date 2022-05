AW

Zapraszamy na staże trenerskie przy kadrach narodowych

Wydział Szkolenia przy Polskim Związku Koszykówki informuje, że można zgłaszać swoje aplikacje do odbycia stażów trenerskich przy młodzieżowych reprezentacjach Polski na rok 2022.

Chętnych prosimy o wysłanie informacji na adres d.mazur@pzkosz.pl z następującymi danymi:



Nazwisko i imię:

Staż w kadrze:

nr tel. komórkowego:



Wydział Szkolenia planuje, aby na każdej akcji staż odbyło dwóch trenerów.



Po zakwalifikowaniu się na staż otrzymacie Państwo maila potwierdzającego zgodę WS oraz szczegółowe informacje dotyczące akcji szkoleniowej. Jednocześnie informujemy, że kwota za staż dotyczy noclegów, wyżywienia oraz uczestnictwa w zajęciach. Nie dotyczy natomiast kosztów dojazdów, które są po Państwa stronie.



Terminy zgłoszeń na kadry:

U17M - do dnia 18 maja

U20K, U20M - do dnia 25 maja

U18K, U16K, U15K, U14K, U18M, U16M, U15M, U14M - do dnia 31 maja



Poniżej znajdują się dostępne akcje szkoleniowej oraz ich koszty:



Kadry żeńskie



U20 (trener K. Szewczyk)

06 czerwca - 17 czerwca 2022 roku - COS Władysławowo - akcja połączona z grami kontrolnymiz Grecją

Koszt: 730 PLN



U18 (trener M. Liebiedzieński)

1-9 lipca 2022 roku - COS Zakopane - akcja połączona z grami kontrolnymi

Koszt: 530 PLN



U16 (trener M. Gordon)

13-17 lipca 2022 roku - Warszawa

Koszt: 260 PLN



U15 (trener R. Czyszpak)

5-12 lipca 2022 roku - COS Władysławowo - akcja połączona z grami kontrolnymi

Koszt: 460 PLN



U14 (trener M. Brodziński)

25-31 lipca COS Giżycko

1-7 sierpnia COS Giżycko

Koszt jednej akcji: 400 PLN

Kadry męskie



U20 (trener J. Winnicki)

10-16 czerwca 2022 roku - Wrocław

Koszt: 400 PLN

U18 (trener A. Adamek)

19-25 czerwca 2022 roku - COS Szczyrk

Koszt: 400 PLN

U17 (trener W. Bychawski)

21-27 maja 2022 roku - COS Szczyrk

Koszt: 400 PLN

U16 (trener Ł. Kasperzec)

30 czerwca - 9 lipca - COS - akcja połączona z grami kontrolnymi

Koszt: Koszt 600 PLN

U15 (trener W. Rogowski)

14-19 lipca - COS Władysławowo

Koszt: 330 PLN

U14 (trener D. Mazur)

31 lipca - 5 sierpnia - Zielona Góra

6 lipca - 11 lipca - Kraków

Koszt: Koszt jednej akcji 330 PLN