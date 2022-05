AW

BS Polonia Bytom z awansem do Suzuki 1 Ligi Mężczyzn

Klub z Bytomia na drugoligowych parkietach zadebiutował w sezonie 2014/2015. Od tego momentu w większości sezonów znajdował się w czołówce grupy C. W większości, ponieważ w przerwanym z powodu pandemii COVID-19 sezonie uplasował się dopiero na 12. pozycji w lidze.

Prezes a zarazem trener zespołu Mariusz Bacik szybko wyciągnął jednak wnioski z tamtego, jak się okazało przejściowego, sezonu i w kolejny drużyna z Bytomia znów biła się o czołowe lokaty w lidze. Dotarł do ćwierćfinału, gdzie po trzymeczowej rywalizacji ostatecznie musiał uznać wyższość Rycerzy Rydzyna.

Doświadczenie kilku ostatnich sezonów pokazuje, że bardzo istotne w walce o miejsce w pierwszej trójce 2 Ligi Mężczyzn a tym samym prawo gry w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn jest zwycięstwo w jednej z czterech grup. BS Polonia Bytom od początku rywalizacji była mocno skupiona na realizacji tego planu, dużą regularnością wykazując się zwłaszcza podczas meczów rozgrywanych na własnym parkiecie. Bytomianie w Hali na Skarpie w rundzie zasadniczej nie przegrali żadnego spotkania, dzięki czemu w dużej mierze z bilansem 27-3 wygrali zmagania w grupie C.

W pierwszej rundzie play-off, rozgrywanej jeszcze w ramach grupy C, BS Polonia wyeliminowała Niedźwiadki Chemart Przemyśl, wygrywając dwukrotnie. Najpierw w Przemyślu 84:77, a następnie na własnym parkiecie 102:66. W kolejnej rundzie bytomianom poszło jeszcze lepiej, Klub z Górnego Śląska dwukrotnie pokonał Sklep Polski MKK Gniezno (89:68 i 84:58).

W ćwierćfinałowej rywalizacji tylko w jednej parze do wyłonienia zwycięzcy potrzebne było trzecie spotkanie. Do awansu potrzebowali go właśnie koszykarze BS Polonii, zwyciężając ŁKS Coolpack Łódź. Bezcenny okazał się w tej rywalizacji atut własnego parkietu. Bytomianie w Hali na Skarpie pokonali ŁKS 94:73 oraz 100:92, dzięki czemu awansowali do najlepszej czwórki ligi.

W półfinale wyraźnie lepsza okazała się Enea Basket Poznań a brak doświadczonego Marcina Salamonika oraz być może także presja ze strony publiczności, sprawiła, że drugie spotkanie tej pary w Bytomiu zakończyło się wygraną gości.

O awansie do Suzuki 1 Ligi Mężczyzn decydowała więc rywalizacja z AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice, z którym bytomianie grali wcześniej w grupie C.

Podobnie jak w podstawowej części sezonu BS Polonia zwyciężyła w Bytomiu (90:77) i mimo słabej trzeciej kwarty (12:27) po wyrównanej końcówce wygrała również w Katowicach (84:82).

Wcześniej awans do Suzuki 1 Ligi Mężczyzn wywalczyły KKS Polonia Warszawa i Enea Basket Poznań.

Wynik rywalizacji o 3. miejsce w 2 Lidze Mężczyzn

Stan rywalizacji - 2:0 dla BS Polonii Bytom