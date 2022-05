AW

FIBA przedłużyła sankcje na Rosję i Białoruś

Podczas posiedzenia Zarządu FIBA Europe, które odbyło się w Wilnie, zapadły wiążące decyzje związane z udziałem reprezentacji Rosji i Białorusi oraz drużyn klubowych w rozgrywkach organizowanych przez FIBA. Zmianie uległ gospodarz młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 18 kobiet, poznaliśmy też kalendarz przyszłorocznych rozgrywek młodzieżowych.

Zgodnie z decyzją wszystkie reprezentacje oraz drużyny klubowe z Rosji oraz Białorusi zostały wycofane z rozgrywek zaplanowanych na sezon 2022/2023. Zweryfikowany został również skład poszczególnych grup seniorskich i młodzieżowych mistrzostw Europy.

Zgodnie z losowaniem do grupy A EuroBasketu 2022 do rozgrywanej w Tbilisi miała trafić reprezentacja Rosji. Będzie ona jednak zastąpiona Czarnogórą, która z bilansem 3 zwycięstw i 3 porażek, wypadła najlepiej spośród drużyn narodowych nie zakwalifikowanych do mistrzostw Europy.

Reprezentacja Rosji U20 mężczyzn w 2019 roku uzyskała prawo gry w mistrzostwach dywizji A. Polacy zmagania w europejskiej elicie zakończyli na 14. pozycji, skutkującej spadkiem do dywizji B. Zarząd FIBA Europe przyznał jednak Biało-Czerwonym prawo ponownej rywalizacji w dywizji A. Turniej odbędzie się w dniach 16-24 lipca w Podgoricy (Czarnogóra).

Działania podjęte przez Zarząd FIBA Europe mają także wpływ na plany reprezentacji Polski do lat 16 kobiet. Biało-czerwone na turnieju w 2019 roku zajęły 14. miejsce w dywizji A. Wobec wycofania Rosjanek z rozgrywek zachowały jednak prawo gry w dywizji A. Mistrzostwa Europy U16 odbędą się w dniach 19 – 27 sierpnia w Portugalii.

Także w pozostałych turniejach młodzieżowych Starego Kontynentu doszło do zmian związanych z wycofaniem reprezentacji Rosji oraz Białorusi. W części turniejów skład uczestników nie został jednak jeszcze potwierdzony.

Wobec wycofania się Austrii z organizacji młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 18 kobiet dywizji B, Zarząd FIBA Europe podjął decyzję, że turniej odbędzie się w dniach 30 lipca – 7 sierpnia w stolicy Bułgarii Sofii. Polki w tej kategorii wiekowej rywalizują w dywizji A.

FIBA Europe po raz kolejny wyraziła solidarność z federacją Ukrainy i zdecydowała o udzieleniu wsparcia młodzieżowym reprezentacją tego kraju podczas przygotowań do młodzieżowych mistrzostw Europy.

Było to pierwsze posiedzenie Zarządu FIBA EUROPE od czasu pandemii COVID-19, które odbyło się w formie stacjonarnej.