KS

Planet Team wygrywa LOTTO 3x3 QUEST w Zamościu!

Fazę grupową turnieju w Zamościu z kompletem zwycięstw zakończyły drużyny – Planet Team (grupa A), Legia Lotto 3x3 (grupa B), 3x3 Biłgoraj (grupa C) oraz 3x3 KRK (grupa D). Do fazy ćwierćfinałowej awansowały także, kolejno: ARMANGJEDON, Rób dobro, Camaro Zamość oraz Thunderbolts 3x3.

W walce o półfinał najwięcej emocji dostarczyło spotkanie wicemistrzów Polski z poprzedniego sezonu – Planet Team (Aleksander Lewandowski, Michał Hausner, Marcin Biranowski, Mateusz Witek) z Camaro Zamość, które zakończyło się zwycięstwem tych pierwszych 12:10. Z bardzo dobrej strony pokazała się także Legia Lotto 3x3, która ograła 21:15 Thunderbolts 3x3.

Planet Team – Camaro Zamość 12:10

3x3 KRK - Rób Dobro 19:13

Legia Lotto – Thunderbolts 21:15

3x3 Biłgoraj - ARMANGJEDON 21:9

Jeśli chodzi o półfinałowe spotkania, to oba od samego początku były bardzo wyrównane. O ile zaskoczenia nie było w pierwszym meczu, gdzie Planet Team pokonał 3x3 KRK (Mateusz Łopatkiewicz, Mirek Satora, Patryk Halka, Hubert Krupa) 21:16 – to już w drugim półfinale można mówić o lekkiej niespodziance. Legia Lotto 3x3 (Arkadiusz Kobus, Wojciech Pisarczyk, Maciej Adamkiewicz, Przemysław Słoniewski) przegrała po dogrywce z 3x3 Biłgoraj (Łukasz Krawiec, Michał Swacha, Tomasz Wójcik, Łukasz Norton) i już w tej fazie turnieju straciła szansę na awans do turnieju finałowego. W nim… zagra Planet Team, który wygrane spotkanie finałowe zakończył pewną wygraną nad zespołem z Biłgoraja 21:13.

- Cieszymy się ze zwycięstwa w pierwszym turnieju LOTTO 3x3 QUEST w Zamościu, co stawia nas w komfortowej sytuacji i daje dużo spokoju przed turniejem finałowym w Katowicach. Biorąc jednak pod uwagę fakt, jak świetnie spisało się miasto Zamość i organizatorzy - którzy mimo kapryśnej pogody wywiązali się ze swojego zadania w 100%, już nie możemy doczekać się kolejnego turnieju. Jestem przekonany, że sportowo turniej też stał na dobrym poziomie i kibice obserwujący zmagania nie byli zawiedzeni. Szczególnie jeśli miejscowe zespoły z Zamościa i Biłgoraja, dotarły bardzo wysoko. Rywalizacja z nimi była dla nas sportowym wyzwaniem z którego tym, razem wyszliśmy zwycięsko – powiedział po turnieju Marcin Biranowski z Planet Team

***

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 18,5 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.

#lotto3x3quest #3x3quest #KibicujzLOTTO #WygrywamyRazem