KS

Reprezentacja Polski trenuje w Krakowie

W Krakowie drużyna pod wodzą Marosa Kovacika przygotowuje się do zbliżających się meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw Europy, a także meczów towarzyskich w Grecji oraz Czechach. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego jest 18 zawodniczek, jednak na turniej towarzyski poleci tylko 12.

- Pierwsze treningi poświęciliśmy na to, aby zawodniczki weszły w rytm. A to dlatego, że nie trenowały przez kilka tygodni. Poruszyliśmy aspekty taktyki, a także skupiliśmy się na motoryce. Po zakończeniu Akademickich Mistrzostw Polski, dołączyły do zespołu kolejne zawodniczki i zaczęliśmy treningi w komplecie. Dla nas najważniejsze w tej pierwszej części przygotowań jest to, abyśmy powtórzyli przede wszystkim taktykę. W Krakowie mamy wszystko czego potrzebujemy, warunki są bardzo dobre. Wszyscy znają także doskonale historię hali Wisły, a ja jeszcze mocniej to odbieram. Mam w głowie także „swoje” historie dotyczące tego miejsca, począwszy od gry w Eurolidze, po to – jakim znakomitym klubem przez wiele lat była Wisła CanPack Kraków – mówi Maroš Kováčik, trener reprezentacji Polski.

Skład reprezentacji Polski:

1. Liliana Banaszak/Enea AZS Politechnika Poznań

2. Kamila Podgórna/VBW Arka Gdynia

3. Julia Drop/1 KS Ślęza Wrocław

4. Weronika Gajda/BC Polkowice

5. Anna Jakubiuk/1 KS Ślęza Wrocław

6. Emilia Kośla /Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

7. Anna Makurat/PSI Enea Gorzów Wielkopolski

8. Julia Niemojewska /GTK Gdynia

9. Aleksandra Parzeńska/GTK Gdynia

10. Julia Piestrzyńska/GTK Gdynia

11. Kamila Borkowska/VBW Arka Gdynia

12. Amalia Rembiszewska/Use Scotti Rosa Empoli (Włochy)

13. Agnieszka Skobel/Rutronik Stars Keltern (Niemcy)

14. Weronika Telenga/BC Polkowice

15. Katarzyna Trzeciak/Herner TC (Niemcy)

16. Anna Wińkowska /GTK Gdynia

17. Jowita Ossowska (GTK Gdynia)

18. Aleksandra Pszczolarska (Energa Toruń)

Sztab szkoleniowy:

1. Maroš Kováčik/trener reprezentacji

2. Martin Pospíšil/asystent trenera

3. Karol Kowalewski /trener asystent

4. Ewelina Kobryn/general manager

5. Maciej Krupiński/kierownik drużyny

6. Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

7. Marcin Lubik/fizjoterapeuta

8. Marek Urbanik/fizjoterapeuta

9. Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

10. Marcin Błoński/lekarz

11. Jakub Skowron/oficer prasowy

Plan przygotowań:

28.05 - 03.06 zgrupowanie szkoleniowe (Kraków)

05.06 - 12.06 zgrupowanie szkoleniowe (Wrocław)

13.06 - 17.06 gry kontrolne (Ateny/Grecja)

20.06 - 22.06 konsultacja szkoleniowa

23.06 - 25.06 gry kontrolne (Trutnov/Czechy)

- Bardzo cieszmy się, że weźmiemy udział w tak dobrze obsadzonym turnieju. Ogromne podziękowania należą się Federacji, iż udało się załatwić taki turniej. To nie jest takie „zwykłe”, aby reprezentacja Polski miała okazję zagrać z mistrzem Europy! Dla nas będzie to bardzo fajne doświadczenie, gdyż będą tam także uczestniczy EuroBasketu – Grecja oraz Chorwacja. Pokaże nam to także na jakim etapie jesteśmy, a także jak dużo jeszcze pracy przed nami – dodaje.

#KoszKadra