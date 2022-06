AW

Największy w Polsce turniej koszykówki 3x3 już w ten weekend w Łodzi

Basketmania to bezapelacyjnie najbardziej prestiżowy turniej 3x3 w Polsce. Przyjeżdżają na niego bowiem najlepsze drużyny w kraju. Nie inaczej będzie w tym roku. Uczestnicy przyjadą m.in. z: Olsztyna, Trójmiasta, Rzeszowa, Radomia, Wrocławia, Warszawy itp. Dużo w tym roku będzie również zespołów z terenu Województwa Łódzkiego.

Łódź reprezentować będzie m.in. zwycięzca LDZ 3x3 Basket Liga, drużyna Buty nie grają. Uczestniczyć też będą drużyny szerokiej Kadry Polski U23 i U18 Kobiet oraz U17 Mężczyzn, które w terminie turnieju przebywają w Łodzi na konsultacji szkoleniowej. Gościem specjalnym turnieju będzie Grabo Dunks, jeden z najlepszych dunkerów na świecie, który przedstawi swój najnowszy pokaz wsadów do kosza (niedziela w godz. 14-15). W drużynie Ambasadorów, wystąpi uczestnik Igrzysk Olimpijskich - Michael Hicks.

Zawodnicy Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek nie będą mogli uczestniczyć w turnieju, bowiem w tym samym czasie walczy będą w Rumunii o awans do tegorocznych finałów Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3.

Co ważne, rywalizacja w rozgrywkach młodzieżowych będzie eliminacją Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3, a turniej w kategorii OPEN jest zaliczany do turniejów rangi QUEST. Zwycięzca otrzyma promocję do turnieju finałowego o Mistrzostwo Polski 3x3!

Turniej rozgrywany będzie na sześciu specjalnie zbudowanych boiskach. Aż cztery z nich będzie miało nawierzchnię zbliżoną do tej na jakiej rozgrywany będzie turniej 3x3 podczas Igrzysk Olimpijskich.

Liczba drużyn



OPEN K i OPEN M - bez ograniczeń wiekowych (max. 48 drużyn u Panów i max. 8 drużyn u Pań)

U23K i U23M - roczniki 1999 - 2002 (max. 16 drużyny u Panów i max. 12 drużyn u Pań)

U17K i U17M - roczniki 2005 - 2008 (max. 16 drużyn u chłopców i max. 12 drużyn u dziewczyn)

U15K I U15M - roczniki 2007 i młodsi (max. 16 drużyn u chłopców i max. 12 drużyn u dziewczyn)





W sumie w tegorocznym turnieju udział weźmie ok. 140 drużyn.

Wykaz zgłoszonych drużyn młodzieżowych

Wykaz zgłoszonyh drużyn seniorskich

Harmonogram turnieju



Sobota 4 czerwca 2022 r., mecze od godz. 10 do godz. 18

Niedziela 6 czerwca 20 21 r., mecze od godz. 10 do godz. 18

Nagrody



Dla najlepszych przewidziane zostały nagrody rzeczowe oraz medale i puchary. W kategoriach seniorskich przewidziane są nagrody finansowe.



OPEN M

- 1. miejsce - 4 000 zł

- 2. miejsce - 2 000 zł

- 3. miejsce - 1 00 zł



OPEN K

- 1. miejsce - 1000 zł

- 2. miejsce - 500 zł

- 3. miejsce - 250 zł