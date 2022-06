Kadry 3x3 w kwalifikacjach do mistrzostw Europy

Sezon w koszykówce 3x3 rozkręca się na dobre! Przed nami pierwsze bardzo ważne spotkania dla naszych reprezentacji. Już 4 czerwca rozpoczną się eliminacje do mistrzostw Europy w Rumunii. Stawką jest awans na turniej finałowy, który odbędzie się we wrześniu w austriackim Grazu.

Na mistrzostwa Europy awansują dwa najlepsze zespoły z turnieju kwalifikacyjnego w przypadku mężczyzn oraz trzy w przypadku kobiet.

Grupowe przeciwniczki reprezentacji Polski kobiet: Belgia, Estonia

Potencjalne rywalki w ćwierćfinale: Węgry, Wielka Brytania, Dania

Skład kadry:

Aldona Morawiec

Klaudia Gertchen

Anna Pawłowska

Klaudia Sosnowska

Trener: Karolina Szlachta

Piotr Żeromski

Zuzanna Wrzesień

- Na ten moment został wybrany najbardziej optymalny skład, który powalczy o awans na ME. Nowa twarzą w kadrze jest Klaudia Gertchen, która jest najmniej doświadczoną zawodniczką, natomiast jej charakter i znakomita obrona bardzo wiele wnoszą w grę zespołu - mówi trener Karolina Szlachta.



Grupowi przeciwnicy reprezentacji Polski mężczyzn: Czarnogóra i Macedonia

Potencjalni rywale w ćwierćfinale: Estonia, Rumunia, Włochy

Skład kadry:

Adrian Bogucki

Mateusz Szlachetka

Michał Samsonowicz

Daniel Gołębiowski

Trener: Piotr Renkiel

Michał Hlebowicki

Marek Jędrzejewski

- Ze względu na to, że termin eliminacji mistrzostw Europy jest blisko mistrzostw świata postanowiłem - wspólnie ze sztabem - powołać w tym roku przynajmniej dwie drużyny. Każda z nich idzie swoim tokiem przygotowań do turnieju. Do Rumunii wysyłamy reprezentację Polski w innym składzie niż dotychczas. Stawiamy na zawodników, którzy w zeszłym roku byli najlepsi w lidze narodów U23 3x3. Wszyscy wiemy, że mają ogromny potencjał, co pokazali na ostatnim turnieju w Gdyni. Jestem o nich spokojny, mają już spore doświadczenie w koszykówce 3x3 - podkreśla trener Piotr Renkiel.