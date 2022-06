LOTTO 3x3 Team zagra w Nowym Sadzie!

Nie minął nawet tydzień, a LOTTO 3x3 Team znów w podróży. Tym razem do Nowego Sadu w Serbii, gdzie już w piątek 3 czerwca rozpoczną się kwalifikacje do turnieju głównego Ultra Novi Sad Challenger.

To będzie długi weekend dla fanów koszykówki 3x3. Reprezentacje Polski biorą udział w kwalifikacjach do mistrzostw Europy 3x3, a LOTTO 3x3 Team zagra na turnieju Challenger w Serbii. Jest to nagroda za zwycięstwo w Lite Queście z Zurichu.

LOTTO 3x3 Team do Serbii polecieli w pełnym składzie: kapitan Przemysław Zamojski, Paweł Pawłowski, Szymon Rduch i Łukasz Diduszko. Nasza drużyna, aby zagrać w turnieju głównym musi najpierw przejść kwalifikacje. Tam czekają na nich dwa zespoły: Ljublana oraz Bielefeld. Aby awansować Polacy muszą wygrać swoją grupę.

15:00 LOTTO 3×3 Team vs Ljubljana

16:40 LOTTO 3×3 Team vs Bielefeld

Stawką Challengera w Nowym Sadzie jest bilet na World Tour w Lozannie.