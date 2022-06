KS

Ambasadorzy 3x3 wygrywają LOTTO 3x3 QUEST w Łodzi!

OPEN kobiet

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły drużyny złożone z zawodniczek reprezentacji Polski 3x3 U23, a były to kolejno Team Poland U23 1 w grupie A oraz Team Poland U23 2 w grupie B. Do fazy play-off awansowały także MKS ÓSEMKA Sk-ce oraz kolejna „biało-czerwona” drużyna - Team Poland U23 3.

W półfinałowych starcia wyraźne zwycięstwo odniosła „polska 2”, która pokonała zespół ze Skierniewic 21:10. Drugi półfinał stał pod znakiem walki, jednak ostatecznie górą 22:15 była „polska 1”.

Finał to zdecydowana dominacja Team Poland U23 1 (Martyna Leszczyńska, Aleksandra Zięmborska, Bożena Puter, Weronika Preihs), który wygrał pewnie z Team Poland U23 1 (Magdalena Szulc, Aleksandra Iwaniuk, Aleksandra Zmierczak, Karolina Stefańczyk) – 22:8.

W meczu o 3. miejsce Team Poland U23 3 (Aleksandra Pszczolarska, Julia Bazan, Marta Stawicka, Zuzanna Krupa) pokonał 21:11 MKS ÓSEMKĘ Sk-ce (Julia Zbudniewek, Karolina Zaborska, Wiktoria Stępień, Jagoda Bandoch).

Awans do turnieju finałowego w Katowicach: MKS ÓSEMKA Sk-ce

OPEN mężczyzn

Ogromne emocje towarzyszyły walce o zwycięstwo w kat. OPEN mężczyzn, gdzie na starcie stanęły aż 44 drużyny. Komplet zwycięstw w fazie grupowej odniosły kolejno drużyny – Ambasadorzy 3x3 (grupa A), KS Sky Tattoo Radom (grupa B), Team Poland U17 (grupa C), Hutnik Warsaw (grupa D), Legia Lotto 3x3 (grupa E), Athletic Training (grupa F), Legia Lotto 2 (grupa G), 3x3 KRK (grupa H), STG (grupa I), Camaro Zamość (grupa J) oraz Zajezdnicy (grupa K).

Aby wyłonić ćwierćfinalistów, potrzebne były do rozegrania jeszcze dwie dodatkowe rundy eliminacyjne – LAST 32 oraz LAST 16. Ostatecznie w ćwierćfinale znalazły się czołowe zespoły z fazy grupowej, jednak bez Camaro Zamość oraz Zajezdników. Najwięcej emocji przyniosło spotkanie Ambasadorów 3x3 z STG, gdzie dopiero w samej końcówce swoją wyższość udowodniła ta pierwsza drużyna – 21:19.

Ambasadorzy 3x3 (Michael Hicks, Adrian Mroczek-Truskowski, Piotr Niedźwiedzki, Thomas Davis) dużo napracować się musieli także w półfinale, gdzie do samego końca o zwycięstwo walczyła Legia Lotto 3x3 (Marcin Zarzeczny, Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Piotr Robak) – 21:17. W drugim półfinale druga drużyna Legii Lotto (Daniel Dawdo, Konrad Dawdo, Patryk Wieczorek, Przemysław Słoniewski), pewnie pokonała 21:12 Athletic Training (Kacper Dominiak, Hubert Lewandowski, Jacek Gwardecki, Jakub Borowski).

Finałowe starcie od samego początku stało pod znakiem przewagi Ambasadorów 3x3 , którzy wygrali pewnie – 21:10. W meczu o 3. miejsce Legia Lotto 3x3 stoczyła kolejny zacięty pojedynek, tym razem jednak zwycięski – 21:19 z Athletic Training.

Awans do turnieju finałowego w Katowicach: Legia Lotto 2

- Rewelacyjny, kultowy i obowiązkowy turniej dla każdego zawodnika 3x3. Cieszę się, że było tyle drużyn przez co ranga i poziom był bardzo wysoki. Dla kibiców, też była nie lada gratka w postaci Piotrka Grabowskiego i jego niesamowitego SHOW. Ukłony dla organizatorów, że tworzą cyklicznie takie wydarzenie zrzeszające całą koszykarską społeczność 3x3 – powiedział po turnieju Marcin Zarzeczny (Legia Lotto 3x3).

***

Turnieje Mistrzostw Polski 3x3 odbędą się w tym roku w Zamościu, Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Małogoszczy, Grójcu, Rzeszowie, Ełku, Chorzowie, Gliwicach, Ostrowi Mazowieckiej oraz w Katowicach.

Terminarz LOTTO 3x3 QUEST 2022:

- Zamość, 28.05.2022 (Planet Team/mężczyźni)

- Łódź, 5.06.2022 (Legia Lotto 2/mężczyźni), MKS ÓSEMKA Sk-ce/kobiety)

- Toruń, 11.06.2022

- Poznań, 12.06.2022

- Warszawa, 19.06.2022

- Małogoszcz, 26.06.2022

- Grójec, 3.07.2022

- Rzeszów, 9.07.2022

- Ełk, 10.07.2022

- Chorzów, 23.07.2022 (faza półfinałowa i finałowa 24.07)

- Gliwice, 30.07.2022

- Ostrów Mazowiecka, 31.07.2022

- Katowice, 5.08.2022 (turniej kwalifikacyjny)

- Katowice, 6-7.08.2022

***

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 18,5 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.

#lotto3x3quest #3x3quest #KibicujzLOTTO #WygrywamyRazem