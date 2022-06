PŁ

Mamy awans! Reprezentacje Polski 3x3 wywalczyły bilet na ME 3x3

Ach co to był za weekend! Reprezentacje Polski 3x3 kobiet i mężczyzn wywalczyły awans na mistrzostwa Europy, które odbędą się 9-11 września w austriackim Grazu. O awansie kadry mężczyzn zadecydował niesamowity rzut Daniela Gołębiewskiego w meczu z Wielką Brytanią (21:19)

O wiele mniej nerwów kosztowało kibiców oglądanie poczynań reprezentacji Polski kobiet. Podopieczne Karoliny Szlachty w trakcie całych eliminacji mistrzostw Europy wygrały wszystkie swoje spotkania. Po drodze pokonały kadry: Estonii, Belgii, Wielkiej Brytanii, a w decydującym meczu pewnie ograły gospodynie turnieju z Rumunii.

- Jestem bardzo zadowolona z występu dziewczyn. Pokazały, że są w coraz lepszej formie. Wygrać wszystkie spotkania na turnieju to zawsze jest duży wyczyn. Ciesze się, że zrobiłyśmy awans. Wiemy jednak, że to dopiero początek sezonu, a przed nami mistrzostwa świata 3x3 w Antwerpii - komentuje trener reprezentacji Polski, Karolina Szlachta.

Awans wywalczyły: Klaudia Sosnowska, Aldona Morawiec, Anna Pawłowska oraz Klaudia Gertchen.

Z kolei o zdobyciu „biletu” na mistrzostwa Europy wśród mężczyzn zadecydował jeden rzut! Polacy w decydującym spotkaniu zmierzyli się z Wielką Brytanią. Mecz był bardzo wyrównany. Lepiej zaczęli Brytyjczycy, którzy prowadzili już nawet 10:3! Dzięki dobrej grze w obronie Michała Samsonowicza doprowadziliśmy do remisu 13:13 na pięć minut przed końcem.

Kiedy zegar wskazywał 53,9 sekundy do końca przy stanie 19:19, a mecz kończy się przed czasem, gdy jedna z drużyn zdobędzie 21 punkt. Decydujący rzut oddał Daniel Gołębiowski i cała Konstanca w Rumunii usłyszała radość Polaków!

Reprezentacja Polski we wcześniejszych spotkaniach ograła Estonię 21:16. W W pierwszym meczu przegrali z Czarnogórą 14:16, a w drugim pokonali Macedonię Północną 21:18.

- Jestem bardzo dumny z naszej reprezentacji! To sukces całej drużyny zawodników wraz ze sztabem. To jest wspólny sukces sporej grupy osób. Był to dla nas trudny turniej, bowiem jak pokazały wyniki trafiliśmy do trudnej grupy. Czarnogóra, z którą mierzyliśmy się w pierwszym spotkaniu też wywalczyła awans - mówi trener reprezentacji Polski, Piotr Renkiel.

- Cieszę się, że turniej został przeniesiony do hali. Tam nam się gra zdecydowanie łatwiej, gdyż przez większość czasu właśnie tak trenujemy. W drugim dniu widać było, że nasi koszykarze grali swoją koszykówkę 3x3. Udowodnili, że mają ogromny potencjał i świetna przyszłość przed nimi - dodaje Renkiel.

Awans wywalczyli: Michał Samsonowicz, Daniel Gołębiowski, Adrian Bogucki oraz Mateusz Szlachetka.