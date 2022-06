PŁ

LOTTO 3x3 Team w Nowym Sadzie tylko w fazie grupowej

Dla LOTTO 3x3 Team to były ciężkie zawody. Aby awansować do turnieju głównego musieli przejść przez kwalifikacje, które odbywały się w piątek przy temperaturze 36 stopni Celsjusza. Polacy pokazali charakter i wygrali swoje dwa spotkania i awansowali do fazy grupowej. Gra na słońcu kosztowała sporo sił LOTTO 3x3 Team, a dla rywali z Anwterpii był to pierwszy mecz. Mecz zakończył się wynikiem 21:9, co miało spore przełożenie na dalsze losy naszej drużyny.

Dość niespodziewanie Belgowie przegrali z litewskim zespołem Sakiai Gulbele 21:19. Co sprawiło, że nawet wygrana LOTTO 3x3 Team z Litwinami nie dawała awansu do ćwierćfinału. Niestety, tak się właśnie stało. Polacy po dramatycznym i pełnym walki pojedynku wygrali 22:19, ale nikt po końcowym gwizdku się nie cieszył. Zbyt mała liczba punktów rzucona w meczu z Antwerpią sprawiła, że LOTTO 3x3 Team udział w serbskim Challangerze zakończył na fazie grupowej.

***

