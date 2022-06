Reprezentacja Polski kobiet na zgrupowaniu we Wrocławiu

Najpierw był Kraków, a teraz czas na Wrocław – to właśnie na Dolnym Śląsku kolejne zgrupowanie ma reprezentacja Polski kobiet. Drużyna w poniedziałek uda się do Aten, by tam zmierzyć się m.in. z mistrzyniami Europy z Serbii.