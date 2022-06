AW

Znamy Akademickich Mistrzów Polski 2022

Dwudniowe zawody rozgrywane na specjalnie utworzonych boiskach nad jeziorem Niegocin skupiły 40 męskich i 29 żeńskich zespołów.

- Łącznie w Wilkasach pojawiło się blisko 300 zawodników. To dopiero trzecia edycja tej imprezy, którą śmiało można nazwać jedną z większych turniejów, przynajmniej w tej kategorii wiekowej. Stanęliśmy na głowie, żeby to zorganizować w świetnym miejscu, łącząc atmosferę, zabawę i sport. Cieszymy się, że dopisał również poziom sportowy - mówi Rafał Jachimiak, wiceprezes AZS Warszawa, organizatora AMP w koszykówce 3x3.

W tym roku tytuł u pań trafił w ręce koszykarek Politechniki Gdańskiej. Zawodniczki z Trójmiasta w wielkim finale, po pasjonującym spotkaniu, pokonały 19:17 Politechnikę Krakowską. To kolejny raz, gdy gdańszczanki triumfowały w AMP w koszykówce 3x3 - w 2020 roku były najlepsze w Warszawie.

- Z poprzedniego składu, który dwa lata temu sięgał po złoto, zostały cztery dziewczyny. Z resztą koleżanek wciąż mamy kontakt i z pewnością są z nas dumne, że tytuł znów należy do nas. Bardzo lubię koszykówkę 3x3. To odmiana może bardziej zespołowa, ale jest fajniejsza zabawa, co bardziej mi pasuje - mówi Marta Stawicka z Politechniki Gdańskiej, którą wybrano MVP turnieju. - Ten sukces jest też zwieńczeniem mojej dotychczasowej pracy - dodaje 21-letnia zawodniczka, grająca na co dzień jako skrzydłowa w grającej w 1 Lidze Kobiet AZS Politechnice Gdańskiej, która w przeszłości była już powołana do reprezentacji Polski U-21 i U-23.

Wśród mężczyzn dominowali z kolei koszykarze ze stolicy, którzy w pełni obsadzili podium mistrzostw. Zwyciężyli zawodnicy Akademii Leona Koźmińskiego, którzy w meczu o złoto zostawili w pokonanym polu Uczelnię Łazarskiego w Warszawie, wygrywając 21:20. Trzecie miejsce przypadło Uniwersytetowi Warszawskiemu, który w spotkaniu o brąz odprawił 18:17 ekipę ubiegłorocznych wicemistrzów z Politechniki Opolskiej.

- To ogólnie bardzo duży wynik. Chyba pięć minut pozostawało do ostatniej syreny, a już była przekroczona bariera 15 punktów. To był bardzo ofensywny mecz, z dużą intensywnością w obronie. Super, że udało się trafić ważny rzut na koniec spotkania - nie ukrywał po finale Hubert Miłak z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Najlepszym zawodnikiem uznano za to jego uczelnianego kolegę, Maksymiliana Motela.

Rywalizację podczas AMP w koszykówce 3x3 w Wilkasach obserwował Michał Hlebowicki, drugi trener seniorskiej reprezentacji Polski, a także opiekun kadry narodowej U-23 mężczyzn.

- Jestem troszkę zaskoczony, bo trzy pierwsze miejsca zaczęły warszawskie uczelnie. To pewnego rodzaju niespodzianka, bo były też inne zespoły, które z pewnością stać było na podium, ale niestety, błędy w meczach pucharowych są niewybaczalne. Turniej był na super fajnym poziomie. Wielu uczestników było w naszym szkoleniu reprezentacyjnym, co było widać, bo ich drużyny zazwyczaj wygrywały mecze i zaszły daleko - stwierdza Hlebowicki, który traktował tegoroczne AMP w koszykówce 3x3 jako element selekcji przed wysłaniem kolejnym powołań. - Jest paru chłopaków, których chciałem sprawdzić pod kątem przyszłego roku. W październiku przyszłego roku mamy mistrzostwa świata U-23 w Lublinie i na własne oczy chciałem sprawdzić, czy są godni następcy Mateusza Szlachetki czy Adriana Boguckiego. Jestem mile zaskoczony i na pewno będę miał ból głowy, kogo wybrać na te mistrzostwa. To dobrze, że jest w kim wybierać - dodaje.

Organizatorem wydarzenia był AZS Warszawa. Partnerami imprezy są Polski Związek Koszykówki i Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS Wilkasy.

Akademickie Mistrzostwa Polski są współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, ich głównym sponsorem jest Grupa LOTOS S.A. Rozgrywki wspiera sponsor strategiczny AZS – Grupa PZU S.A.

Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3

Kobiety

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Uniwersytet Łódzki – Uniwersytet Warszawski 5:9

Politechnika Gdańska – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 13:11

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Politechnika Krakowska 9:15

Uniwersytet Gdański – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 18:19

Półfinały

Uniwersytet Warszawski – Politechnika Gdańska 6:11

Politechnika Krakowska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 21:14

Mecz o 3. miejsce

Uniwersytet Warszawski – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 12:21

Finał

Politechnika Gdańska – Politechnika Krakowska 19:17

Klasyfikacja końcowa AMP w koszykówce 3x3 kobiet

1. Politechnika Gdańska

2. Politechnika Krakowska

3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

4. Uniwersytet Warszawski

5.-8. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mężczyźni

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Politechnika Gdańska – Uniwersytet Warszawski 13:21

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 11:17

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 18:17

Politechnika Opolska – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 22:15

Półfinały

Uniwersytet Warszawski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 12:17

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – Politechnika Opolska 17:10

Mecz o 3. miejsce

Uniwersytet Warszawski – Politechnika Opolska 18:17

Finał

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 20:21

Klasyfikacja końcowa AMP w koszykówce 3x3 mężczyzn

1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

2. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

3. Uniwersytet Warszawski

4. Politechnika Opolska

5.-8. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Politechnika Gdańska