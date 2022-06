KS

Biało-czerwone zagrają na turnieju w Atenach

Przygotowująca się do listopadowych meczów kwalifikacyjnych do EuroBasketu kadra Polski kobiet, weźmie udział w silnie obsadzonym turnieju w Atenach. Po powrocie do kraju, drużynę czeka kolejny wyjazd – tym razem na mecze kontrolne z Czechami.

Reprezentacja Polski przez ostatnie dni przebywała na zgrupowaniach w Krakowie oraz we Wrocławiu, gdzie przygotowywała się do meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw Europy oraz turnieju w Atenach. Pod Akropolem zespół prowadzony przez Marosa Kovacika, czekają starcia z gospodyniami oraz mistrzyniami Europy z Serbii oraz Chorwacją.



Terminarz turnieju w Atenach:

14.06 17:00 Serbia - Polska

15.06 17:00 Polska - Chorwacja

16.06 19:30 Grecja - Polska

- Bardzo cieszmy się, że weźmiemy udział w tak dobrze obsadzonym turnieju. Ogromne podziękowania należą się Federacji, iż udało się załatwić taki turniej. To nie jest takie „zwykłe”, aby reprezentacja Polski miała okazję zagrać z mistrzem Europy! Dla nas będzie to bardzo fajne doświadczenie, gdyż będą tam także uczestniczy EuroBasketu – Grecja oraz Chorwacja. Pokaże nam to także na jakim etapie jesteśmy, a także jak dużo jeszcze pracy przed nami – mówi Maroš Kováčik, trener reprezentacji Polski.

W drużynie jest także Stephanie Mavunga, która brała także udział w kilku treningach we Wrocławiu. Mistrzyni Polski z BC Polkowice, jest w fazie testów i trener Maros Kovacik chce sprawdzić czy dobrze wkomponuje się w zespół i faktycznie takiej właśnie zawodniczki potrzebujemy.

Skład reprezentacji Polski:

- Zuzanna Sklepowicz

- Julia Drop

- Julia Piestrzyńska

- Anna Jakubiuk

- Liliana Banaszak

- Kamila Borkowska

- Agata Makurat

- Aleksandra Parzeńska

- Agnieszka Skobel

- Weronika Telenga

- Weronika Gajda

- Stephanie Mavunga

Sztab szkoleniowy:

1. Maroš Kováčik/trener reprezentacji

2. Martin Pospíšil/asystent trenera

3. Karol Kowalewski /trener asystent

4. Ewelina Kobryn/general manager

5. Maciej Krupiński/kierownik drużyny

6. Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

7. Marcin Lubik/fizjoterapeuta

8. Marek Urbanik/fizjoterapeuta

9. Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

10. Marcin Błoński/lekarz

11. Jakub Skowron/oficer prasowy

Po powrocie z Grecji zespół czekają jeszcze mecze kontrolne z reprezentacją Czech, które odbędą się w Trutnovie.