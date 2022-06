KS

Drugi mecz i druga wygrana kadry kobiet

Polki bardzo dobrze weszły w mecz i już po 120 sekundach prowadziły 5:0, grając przy tym bardzo dobrze w obronie. W kolejnych minutach na prowadzenie wyszły Chorwatki, które po trafieniach Andrijany Cvitkovic osiągnęły 6-punktową przewagę – 14:8. To jednak nie przeszkodziło w tym, aby premierowe 10 minut biało-czerwone zakończyły prowadzeniem. Prawdziwy festiwal skuteczności Polek przyszedł jednak w drugiej kwarcie, kiedy to serią 8:0 wypracowały bezpieczną przewagę 10 „oczek” – 32:22.

Końcowe minuty pierwszej połowy to również bardzo dobra gra reprezentacji Polski po obu stronach parkietu, co po 20 minutach gry dało wynik 45:30. Stephanie Mavunga miała na swoim koncie już 7 punktów i 6 zbiórek, a liderką punktową była Liliana Banaszak – 9.

Po zmianie stron w dalszym ciągu stroną przeważającą była kadra Polski, która ostatecznie wygrała różnicą 14 „oczek”. Oprócz Mavungi (15 punktów, 7 zbiórek), bardzo dobrze zagrała Aleksandra Parzeńska (12 punktów). Na uwagę zasługuje kolejny dobry mecz całego zespołu, szczególnie w obronie – co jak się okazało, było kluczem do zwycięstwa.

Polska – Chorwacja 71:57 (18:17, 27:13, 17:12, 9:15)

Polska: Mavunga 15, Parzeńska 12, Banaszak 9, Telenga 7, Borkowska 6, Skobel 6, Piestrzyńska 5, Gajda 5, Sklepowicz 2, Drop 2, Jakubiuk 2,

Najwięcej dla Chorwacji: Cvitkovic 18, Lazic 13, Vuksic 8