Biało-Czerwoni w czwartek grają w Chorwacji. Znamy skład

KoszKadra do Chorwacji udaje się w środę, a już kolejnego dnia o godz. 20:00 w miejscowości Opatija rozegra towarzyskie spotkanie z gospodarzami, którzy również przygotowują się do meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw świata. Spotkanie, decyzją chorwackiej federacji, zostanie zamknięte dla publiczności, nie będzie też transmisji - na informacje o przebiegu spotkania zapraszamy na media społecznościowe.

- Chcemy grać przeciwko możliwie najlepszym drużynom. Chorwacja powinna być naprawdę silna, to będzie dla dla nas mocny sprawdzian, który może pokazać gdzie jesteśmy. Chcemy się zgrywać, łączyć naszą młodość z doświadczeniem i jakością, a dzięki temu iść do przodu - powiedział trener Igor Milicić.

Do Chorwacji ostatecznie nie pojadą Filip Matczak oraz Szymon Wójcik - obaj będą jednak do dyspozycji trenera przed kolejnymi spotkaniami. Do drużyny dołączą Aleksander Balcerowski oraz A.J. Slaughter.

Po powrocie do kraju na Biało-Czerwonych czekają kolejne treningi w Lublinie przed meczami kwalifikacyjnymi. Spotkanie Polska - Izrael już w czwartek 30 czerwca o godz. 20:30. Bilety na EVENTIM.PL

SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA MECZ Z CHORWACJĄ

Rozgrywający

Jakub Schenk, King Szczecin/Union Tours Metropole Basket (Francja)

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający

Jakub Garbacz, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Niscy skrzydłowi

Michał Kolenda, Trefl Sopot

Mateusz Ponitka

Michał Sokołowski, Nutribullet Treviso Basket (Włochy)

Silni skrzydłowi

Tomasz Gielo, Peristeri Ateny (Grecja)

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Środkowi

Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Dominik Olejniczak, BCM Gravelines Dunkierka (Francja)

Mikołaj Witliński, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Marek Popiołek

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Łukasz Witczak, Arkadiusz Markiewicz

Lekarz: Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Oficer prasowy: Paweł Łakomski