Dwumecz Polska – Czechy

Reprezentacja Polski kobiet rozegra dwa mecze kontrolne w Trutnovie z Czechami, co będzie kolejnym elementem przygotowań do kwalifikacji mistrzostw Europy. Transmisja na TVCOM.CZ

Drużyna prowadzona przez Maroša Kováčika letnie przygotowania rozpoczęła pod koniec maja w Krakowie, by w kolejnym etapie trenować we Wrocławiu. Następnie zespół udał się do greckiego Peristeri, by wziąć udział w Memoriale „Vasso Beskaki”. Rywalami Polski były mistrzynie Europy z Serbii, Chorwacja oraz Grecja. Po trzech dniach bilans drużyny brzmiał - 3/0 i z kompletem zwycięstw można było udać się w drogę powrotną. W Grecji zadebiutowała Stephanie Mavunga, która czeka na otrzymanie polskiego paszportu. Pochodząca z Zimbabwe skrzydłowa, była liderką drużyny.

Kolejna część zgrupowania rozpoczęła się również we Wrocławiu, skąd drużyna udała się do czeskiego Trutnova na dwumecz z kadrą Czech.

Skład reprezentacji Polski:

- Julia Niemojewska

- Zuzanna Sklepowicz

- Julia Piestrzyńska

- Kamila Podgórna

- Liliana Banaszak

- Klaudia Niedźwiedzka

- Emilia Kośla

- Agata Makurat

- Aleksandra Parzeńska

- Agnieszka Skobel

- Weronika Telenga

- Weronika Gajda

- Anna Wińkowska

Sztab szkoleniowy:

- Maroš Kováčik/trener reprezentacji

- Martin Pospíšil/asystent trenera

- Karol Kowalewski /trener asystent

- Ewelina Kobryn/general manager

- Maciej Krupiński/kierownik drużyny

- Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

- Marcin Lubik/fizjoterapeuta

- Marek Urbanik/fizjoterapeuta

- Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

- Marcin Błoński/lekarz

- Jakub Skowron/oficer prasowy

Pierwszy mecz odbędzie się w piątek (24.06) o godz. 18:00, rewanż dzień później (25.06) o godz. 11:00. Transmisja na TVCOM.CZ