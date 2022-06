AW

Kadra U20 mężczyzn na półmetku przygotowań do ME

Reprezentacja Polski do lat 20 mężczyzn ma za sobą dwa mecze kontrolne z rówieśnikami z Izraela, których przebieg był diametralnie różny. Po krótkiej przerwie zespół prowadzony przez Jacka Winnickiego wyleciał do Aten, gdzie rozegra dwa mecze kontrolne z Grecją. Mistrzostwa Europy dywizji A rozpoczną się 16 lipca.

- Jestem zadowolony z pierwszej części przygotowań. Przez pierwszych sześć dni trenowaliśmy we Wrocławiu, skupiając się głównie na taktyce w obronie i ataku. Większość ćwiczeń było typowo koszykarskich, nastawionych na grę z piłką - opisuje pierwszy etap przygotowań Jacek Winnicki, pierwszy trener zespołu.

- W Izraelu rozegraliśmy dwa spotkania. Pierwsze było słabe w naszych wykonaniu, ale dostarczyło nam sporo materiału do analizy, co pokazaliśmy dzień później po zaciętym spotkaniu wygrywając z gospodarzami - dodaje szkoleniowiec.

Kadra ponownie spotkała się w Warszawie 22 czerwca, po czym dzień później wyleciała do Grecji. W Atenach rozegra dwie gry kontrolne. Po krótkim odpoczynku i dwóch jednostkach treningowych wyleci na początku lipca do Słowenii. - Podczas przygotowań rozegramy 6 spotkań kontrolnych, wszystkie z drużynami z dywizji A. Mecz z Izraelem pokazały, że ten zespół może z powodzeniem rywalizować z reprezentacjami z koszykarskiej elity. Mamy nadzieję, że potwierdzi to także sam turniej - mówi pierwszy trener kadry.

W porównaniu do meczów w Izraelu w kadrze nastąpiły dwie zmiany. Piotra Lisa i Daniela Ziółkowskiego zastąpili Szymon Sobiech i. - Dwunastka na mistrzostwa Europy nie jest jeszcze zamknięta. W Atenach chcemy sprawdzić kolejnych graczy, o zupełnie innych parametrach. Decyzję o ostatecznym składzie, który pojedzie na mistrzostwa Europy podejmiemy dopiero po grach kontrolnych ze Słowenią - wyjaśnia Jacek Winnicki.

Mistrzostwa Europy dywizji A rozpoczną się 16 lipca. Polacy zagrają w grupie D z Niemcami, Turcją oraz gospodarzami turnieju Czarnogórą.

Wyniki meczów kontrolnych w Izraelu

17-06-2022

Izrael - Polska 104:74 (23:15, 23:24, 28:22, 30:13)

Punkty dla Polski: I. Milicić 14 (2), M. Pluta 13 (3), J. Coulibaly 12, D. Ziółkowski 10, A. Wiśniewski 9 (1), F. Siewruk 7 (1), P. Winkowski 3 (1), K. Marchewka 2, K. Gordon 2, P. Lis 1, N. Czoska 1, W. Tomaszewski 0.

18-06-2022

Izrael - Polska 77:78 (15:30, 24:12, 22:18, 16:18)

Punkty dla Polski: J. Coulibaly 20 (1), I. Milicić 14 (2), A. Wiśniewski 10 (2), M. Pluta 9 (3), F. Siewruk 9 (1), N. Czoska 6, W. Tomaszewski 5, K. Gordon 3 (1), P. Winkowski 2, K. Marchewka 0, P. Lis 0, D. Ziółkowski 0.