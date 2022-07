AW

Polacy grają na mistrzostwach świata U17

Biało-Czerwoni są jedną z sześciu drużyn ze Starego Kontynentu, które zagrają na mundialu. Oprócz naszej reprezentacji w mistrzostwach świata z Europy zobaczymy: Francję, Litwę, Serbię, Słowenię oraz gospodarzy Hiszpanię.

Polacy awans do turnieju wywalczyli dzięki świetnej podstawy podczas rywalizacji w European Challenger w Sofii U16 w 2021 roku. Zespół prowadzony przez Wojciecha Bychawskiego zakończył zmagania z bilansem 4-0, pokonując rówieśników z Chorwacji, Łotwy, Bułgarii oraz Niemiec.

Nasza kadra w mistrzostwach świata trafiła do grupy D. Mecz Australia z Polską w sobotę rozpocznie cały turniej, później Biało-Czerwoni zmierzą się jeszcze z Argentyną oraz po dniu przerwy Egiptem.

Awans do fazy pucharowej uzyskają wszystkie drużyny rywalizujące w turnieju, ale dobry wynik zmagań grupowych może skojarzyć Polaków w 1/8 finału z potencjalnie mniej wymagającym rywalem. O miejsce w ćwierćfinale zespoły grupy D rywalizować będą z drużynami z grupy C, gdzie znalazły się Liban, Mali, Słowenia oraz Stany Zjednoczone.

Reprezentacja U17 mężczyzn do Malagi udała się w czwartek. W piątek przeprowadziła jeden trening w hali udostępnionej przez organizatorów, dzień później rozpocznie zmagania grupowe.

- Przyjechaliśmy do Hiszpanii grać swoją najlepszą koszykówkę. Na co nas będzie stać, zweryfikuje dopiero turniej. Ciężko jest mówić o realnej sile poszczególnych drużyn, gdyż z powodu COVID-19 ostatnie dwa lata w młodzieżowej koszykówce były nieprzewidywalne. Australia przyleciała do Hiszpanii już kilkanaście dni temu, na miejscu rozegrała też sparingi. Ostatni na trzy dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata, to wymagający zespół, o świetnych warunkach fizycznych. Aktualny mistrz Azji i Oceanii, który gra zespołową koszykówkę opartą o grze 1 na 1 - charakteryzuje zespół Australii Wojciech Bychawski.





Terminarz spotkań grupowych Polaków

Australia - Polska (2 lipca, sobota, godzina 13:00)

Polska - Argentyna (3 lipca, niedziela, godzina 15:30)

Egipt - Polska (5 lipca, wtorek, godzina 15:30)

Skład reprezentacji Polski

1. Baganc Iwo 2006 (Fundacja Basket)

2. Jaworski Kacper 2005 (Wojskowy Klub Sportowy Śląsk)

3. Kosiorowski Marcin 2005 (Miejski Koszykarski Klub Sportowy)

4. Kuczawski Kajetan 2005 (Uczniowski Klub Sportowy SP27)

5. Nowicki Jan 2005 (SKKS Basket Junior)

6. Nowicki Szymon 2005 (Gdyńska Akademia Koszykówki)

7. Orłowski Mateusz 2006 (KS Korona 1919)

8. Osiński Jakub 2005 (Hutnik Warszawa Koszykówka)

9. Samiec Mateusz 2005 (KS Sudety Jelenia Góra)

10. Sternicki Tymoteusz 2006 (Gdyńska Akademia Koszykówki)

11. Szumert Jakub 2005 (Hutnik Warszawa Koszykówka)

12. Urban Igor 2005 (SKKS Basket Junior)

Sztab szkoleniowy

Wojciech Bychawski - trener główny

Rafał Gil - trener asystent

Marek Żukowski – trener asystent / kierownik ekipy

Piotr Biel - trener przygotowania motorycznego

Daniel Tuskowski - fizjoterapeuta