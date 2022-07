AW

Kolejni koszykarze w LOTTO 3x3 Team

Zawodnicy reprezentacji Polski do lat 23 w koszykówce 3x3: Adrian Bogucki, Daniel Gołębiowski, Michał Samsonowicz oraz Mateusz Szlachetka dołączają do projektu LOTTO 3x3 Team.

LOTTO 3x3 Team to drużyna, która jest polskim reprezentantem podczas międzynarodowych turniejów z cyklu m.in. FIBA 3x3 World Tour Masters i FIBA 3x3 Challenger. Zawodnicy z tego zespołu, dzięki zdobytemu doświadczeniu, uczestniczą później - już jako reprezentacja Polski - w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata.

Dotychczas w LOTTO 3x3 Team występowało czterech doświadczonych zawodników: Łukasz Diduszko, Paweł Pawłowski, Szymon Rduch oraz kapitan, Przemysław Zamojski. Teraz drużyna została rozszerzona! Dołączają do niej kolejni gracze, tym razem z kadry do lat 23, która w zeszłym roku wygrała Ligę Narodów w tej kategorii wiekowej: Adrian Bogucki, Daniel Gołębiowski, Michał Samsonowicz oraz Mateusz Szlachetka.

- LOTTO 3x3 Team chce pojawiać się na jeszcze większej liczbie turniejów międzynarodowych. To będzie możliwe dzięki dołączeniu do tego projektu kolejnych zawodników, którzy świetnie czują się w koszykówce 3x3. To skład, który wygrał Ligę Narodów do lat 23 i jest naszą przyszłością w tej odmianie basketu. Chcemy, aby już teraz zdobywali odpowiednie doświadczenie - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

- Jestem ogromnie dumny, że LOTTO 3x3 Team zostało zasilone kolejnymi wspaniałymi zawodnikami. Od samego początku projektu dążymy do tego, by nasi reprezentanci mogli się rozwijać i osiągać coraz większe sukcesy na arenie międzynarodowej w tej dyscyplinie - mówi Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

—

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te dostępne są w niemal 20 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online oraz w aplikacji mobilnej.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.