Porażka kadry U17 mężczyzn na starcie MŚ

Reprezentacja Polski do lat 17 mężczyzn ma za sobą pierwsze spotkanie w mistrzostwach świata. Na inaugurację turnnieju Biało-Czerwoni ulegli Australii 68:85, jeszcze na początku czwartej kwarty tracąc do rywali tylko dwa punkty.

Początek spotkania był wyrównany. Od wyniku 18:18 Polacy stracili jednak 11 punktów z rzędu, od tego momentu cały czas odrabiając straty do rywali. Dysponującymi dobrymi warunkami fizycznymi Australijczycy przeważali w walce pod tablicami, umiejętnie zatrzymywali też rzuty naszych graczy.

Swoją przewagę wzrostu wykorzystywał zwłaszcza Rocco Zikarsky, który zakończył mecz z double-double (19 pkt, 12 zbiórek i 4 bloki). Podopieczni Wojciecha Bychawskiego wyraźnie przegrali walkę pod koszem, ale mimo to jeszcze na początku czwartej odsłony byli bardzo blisko wyjścia na prowadzenie.

Przy wyniku 54:56 nie trafili spod kosza, a w kolejnej akcji nie umieścili w koszu piłki po rzucie z dystansu. Od tego momentu przewaga Australijczyków nie była mniejsza niż 5 punktów. Najwięcej punktów dla Polaków uzyskał Jan Nowicki - 14 punktów i 8 zbiórek, w tym 7 w ataku.

- Potwierdziły się nasze wcześniejsze obserwacje. Australia okazała się mocną, silną fizycznie drużyną. Rywale wyraźnie wygrali walkę pod tablicami, ale mimo to przez dłuższy czas byliśmy w grze o zwycięstwo. Momentami brakowało nam zimnej krwi. Może gdybyśmy na początku czwartej kwarty trafili trójkę na prowadzenie, ten mecz potoczyłby się inaczej. To spotkanie to już jednak historia. Teraz czas na Argentynę. Zdajemy sobie sprawę, w jakim gramy towarzystwie. Na mistrzostwach świata każdy mecz to odrębna historia i cenna lekcja na przyszłość dla zawodników - powiedział po spotkaniu Wojciech Bychawski, główny trener kadry.

Kolejnym rywalem Polaków będzie w niedzielę Argentyna. Początek spotkania o godzinie 15:30. Na zakończenie zmagań grupowych nasza kadra zmierzy się we wtorek z Egiptem (godzina 15:30).

Australia - Polska 85:68 (24:18, 15:15, 17:18, 29:17)

Punkty dla Polski: J. Nowicki 14, Sz. Nowicki 12, Kosiorowski 12, Szumert 11, Sternicki 9, Kuczawski 6, Samiec 4, Baganc 0, Osiński 0, Jaworski 0, Orłowski 0.