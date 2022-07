Niemcy rywalami Polaków! Transmisja w niedzielę w TVP 2

Biało-Czerwoni przed dużym wyzwaniem! Już w niedzielę o godz. 18:00 zagrają w Bremie z reprezentacją Niemiec w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Transmisja od 17:55 w TVP 2.

Reprezentacja Polski w czwartek w Lublinie wygrała z Izraelem 90:85! Spotkanie było niezwykle emocjonujące, a o ostatecznym zwycięstwie Biało-Czerwonych zadecydowała dogrywka, do której rewelacyjnym rzutem doprowadził Jarosław Zyskowski. Ta wygrana daje naszej kadrze szanse na awans do kolejnej fazy kwalifikacji. Aby to się jednak ostatecznie udało, trzeba wygrać w Bremie z Niemcami.

Nasi zachodni sąsiedzi są liderami grupy D z bilansem 4-1. Ostatnio poradzili sobie z Estonią na wyjeździe (88:57), a w pierwszym starciu z reprezentacją prowadzoną przez trenera Igora Milicicia zwyciężyli 72:69. Teraz kadra ma jednak do dyspozycji liderów: Mateusza Ponitkę oraz A.J. Slaughtera, co znacznie zwiększa możliwości ofensywne drużyny. Jednym z liderów rywali z pewnością będzie Dennis Schröder, ostatnio zawodnik Houston Rockets.

Trener Igor Milicić wybrał dwunastkę zawodników, którzy będą mieli szansę na pojawienie się na parkiecie w Bremie. To dokładnie ten sam skład, który kilka dni temu pokonał Izrael.

- Niemcy zagrają w tym samym składzie jak z Estonią, czyli zupełnie innym niż ten, przeciwko któremu graliśmy w Lublinie. To będzie inna koszykówka - z Dennisem Schröderem i Isaaciem Bongo, którzy przychodzą z NBA. Dostosujemy się do tego. Nie chcemy grać czegoś, co będzie im pasowało. Trochę się cofniemy, będziemy chcieli grać zawężoną koszykówkę w obronie, zaryzykować rzutami Schrödera - mówi trener Igor Milicić.

SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI

Rozgrywający

Jakub Schenk, King Szczecin/Union Tours Metropole Basket (Francja)

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający

Jakub Garbacz, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Niscy skrzydłowi

Michał Kolenda, Trefl Sopot

Mateusz Ponitka

Michał Sokołowski, Nutribullet Treviso Basket (Włochy)

Silni skrzydłowi

Tomasz Gielo, Peristeri Ateny (Grecja)

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Środkowi

Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Dominik Olejniczak, BCM Gravelines Dunkierka (Francja)

Mikołaj Witliński, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Marek Popiołek

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Łukasz Witczak, Arkadiusz Markiewicz

Lekarz: Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Oficer prasowy: Paweł Łakomski