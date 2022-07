AW

Kadra U17 wygrywa z Argentyną w MŚ!

Szybko po sobotniej porażce z Australią otrząsnęła się reprezentacja Polski do lat 17 mężczyzn. Podopieczni Wojciecha Bychawskiego w swoim drugim starciu na mistrzostwach świata pewnie pokonali Argentynę 71:48, będąc zespołem lepszy w każdej z kwarcie.

Wyjazd na mistrzostwa świata Polacy uzyskali dzięki wygraniu turnieju European Challenger w Sofii U16 w 2021 roku. Nasza kadra charakteryzowała się wówczas mocną, zdyscyplinowaną postawą w obronie.

Od połowy pierwszej kwarty nasz zespół tak się właśnie prezentował. Argentyna rozpoczęła od prowadzenia 14:5, ale jeszcze przed zakończeniem pierwszej odsłony to Polacy znaleźli się na prowadzeniu. Sygnał do odrabiania strat dał Szymon Nowicki, który najpierw trafił trójkę, a następnie po ponowieniu akcji w ataku trafił spod kosza.

Po trójkach Jakub Osińskiego i Jana Nowickiego nasza kadra objęła prowadzenie 20:15, które w kolejnych minutach nie tylko utrzymywała, ale także powiększała.

Przez całe spotkanie Polacy mieli przewagę w polu trzech sekund, łatwiej niż rywale dochodzili też do pozycji rzutowych na obwodzie. Skuteczny był Szymon Nowicki - 17 punktów, 10 zbiórek i 3 bloki, a dobrze grą kierował Jakub Osiński - 10 pkt i 8 asyst.

Poniedziałek dla Polaków jest dniem przerwy. W ostatnim meczu grupowym Biało-Czerwoni zmierzą się we wtorek z Egiptem (bilans 0-2). Wygrana zapewni naszej reprezentacji co najmniej drugie miejsce w grupie i pozwoli uniknąć w walce o ćwierćfinał rywalizacji z dwoma najlepszymi zespołami grupy C (najprawdopodobniej Stanami Zjednoczonymi bądź Słowenią).

Polska - Argentyna 71:48 (25:15, 17:14, 12:8, 17:11)

Polska: Sz. Nowicki 17, Kosiorowski 14, Szumert 11, Osiński 10, Samiec 7, J. Nowicki 5, Sternicki 4, Urban 2, Jaworski 1, Kuczawski 0, Orłowski 0, Baganc 0.