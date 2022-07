KS

#7 LOTTO 3x3 QUEST - Hutnik Warsaw wygrywa w Grójcu

Hutnik Warsaw wygrał LOTTO 3x3 QUEST w Grójcu, pokonując w finałowym spotkaniu drużynę Isetii. Przegrani nie wyjechali bez nagrody, gdyż awansowali do turnieju finałowego w Katowicach.

Na Placu Wolności w Grójcu do rywalizacji w kat. OPEN mężczyzn stanęło 16 drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy. Awans z kompletem zwycięstw do fazy ćwierćfinałowej, zagwarantowały sobie zespoły Isetia (grupa A), Ambasadorzy 3x3 (grupa B), Hutnik Warsaw (grupa C) oraz Ks Sky Tattoo Radom (grupa D).

W walce o półfinał duże emocje były w każdym ze spotkań, a dalej awansowali m.in. Ambasadorzy 3x3 (Thomas Davis, Piotr Karpacz, Piotr Niedźwiedzki, Wiktor Sewioł) po wygranej nad Hutnik Warsaw II oraz ISETIA po zwycięstwie nad Athletic Training. Jeszcze ciekawiej było w kolejnej rundzie, gdzie drabinka turniejowa zagwarantowała starcia Ambasadorów 3x3 z zespołem ze stolicy oraz ISETII z Planet team (Piotr Dąbrowski, Marcel Kapuściński, Mateusz Witek, Patryk Łysiak).

Tym razem grający bez Michaela Hicka Ambasadorzy 3x3 , musieli przełknąć gorycz porażki 10:11 i brak awansu do finału. W drugim meczu ISETIA (Damian Cechniak, Patryk Jankowski, Kacper Rogowski, Hubert Stopierzyński) 21:15 pokonała Planet team i tym samym, zagwarantowała sobie awans do wielkiego finału w Katowicach.

Finałowe starcie zakończyło się zwycięstwem zespołu Hutnika Warsaw (Daniel Nieporęcki, Patryk Pelka, Tomek Rudko, Michał Wojtyński) 21:15, który po raz drugi w tegorocznym cyklu LOTTO 3x3 QUEST stanął na najwyższym stopniu podium.

KOMPLET WYNIKÓW

Zapewniony awans do turnieju finałowego, mają już:

- Planet Team (Zamość)

- Legia Lotto II, MKS ÓSEMKA Sk-ce (Łódź)

- KS Sky Tattoo Radom (Toruń)

- Legia Lotto 3x3, Kizowniki (Poznań)

- Hutnik Warsaw (Warszawa)

- Camaro Zamość (Malogoszcz)

- Isetia (Grójec)

Turnieje Mistrzostw Polski 3x3 odbędą się w tym roku w Zamościu, Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Małogoszczy, Grójcu, Rzeszowie, Ełku, Chorzowie, Gliwicach, Ostrowi Mazowieckiej oraz w Katowicach.

Terminarz LOTTO 3x3 QUEST 2022:

- Zamość, 28.05.2022

- Łódź, 5.06.2022

- Toruń, 11.06.2022

- Poznań, 12.06.2022

- Warszawa, 19.06.2022

- Małogoszcz, 26.06.2022

- Grójec, 3.07.2022

- Rzeszów, 9.07.2022

- Ełk, 10.07.2022

- Chorzów, 23.07.2022 (faza półfinałowa i finałowa 24.07)

- Gliwice, 30.07.2022

- Ostrów Mazowiecka, 31.07.2022

- Katowice, 5.08.2022 (turniej kwalifikacyjny)

- Katowice, 6-7.08.2022

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 18,5 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.

