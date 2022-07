Wypowiedzi po meczu Niemcy - Polska

A.J. Slaughter (zawodnik reprezentacji Polski): Obie drużyny twardo walczyły w tym spotkaniu. Wiedzieliśmy jak to ważny mecz dla naszego kraju. Możemy być zadowoleni z naszego wysiłku, mimo że przegraliśmy.

Igor Milicić (trener reprezentacji Polski): To był ciężki mecz, tylko kilka piłek zadecydowało o wyniku. Jestem dumny z moich zawodników, pokazali sporo zaangażowania. W czwartej kwarcie mieliśmy jednak przewagę, której nie potrafiliśmy utrzymać. Przegraliśmy, jesteśmy smutni. Uważamy, że również zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Chcieliśmy, aby Schroder dużo rzucał, a mniej inni zawodnicy. Ich gracze zaczęli grać indywidualnie, to sprawiło, że byliśmy w dobrej sytuacji w czwartej kwarcie. Chcemy żeby ci zawodnicy rozwijali się w tej drużynie. Mieliśmy swoje problemy w poprzednich okienkach.

Christian Sengfelder (zawodnik reprezentacji Niemiec): Jesteśmy zadowoleni, że zakończyliśmy to okienko z bilansem 2-0. Polska to bardzo trudny rywal, Slaughter zagrał rewelacyjnie. Jesteśmy szczęśliwi, że na koniec udało nam się wygrać.

Gordie Herbert (trener reprezentacji Niemiec): Jestem naprawdę dumny z tej grupy zawodników, z ich poświęcenia i zaangażowania. Niektórzy zawodnicy dawno zakończyli sezon, a musieli być w formie na dwa mecze. To nie jest łatwa sytuacja. Potrzebujemy indywidualnego talentu, ale najważniejsza jest drużyna. Dzisiaj można było zauważyć rewelacyjny występ Dennisa Schrodera, ale najważniejszy był zespół.