LOTTO 3x3 Team odpada w kwalifikacjach do Challengera we Francji

LOTTO 3x3 Team odpada w kwalifikacjach do Challengera we Francji. W pierwszym spotkaniu zespół Piotra Renkiela w składzie: Mateusz Szlacheta, Daniel Gołębiowski, Michał Samsonowicz i Adrian Bogucki przegrali wysoko z zespołem z Czarnogóry. W drugim, decydującym meczu Polacy okazali się lepsi od Hiszpanów, ale to za mało, aby awansować do turnieju głównego.