AW

Pewna wygrana kadry U17 mężczyzn w MŚ

Drugie zwycięstwo podczas mistrzostw świata do lat 17 mężczyzn zanotowała reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni pokonali Egipt 84:65, zwłaszcza w drugiej połowie nadając ton rywalizacji na parkiecie. Wygrana zapewniła Polakom drugiej miejsce w grupie D. W walce o ćwierćfinał nasz zespół zagra z trzecim zespołem grupy C Mali.

Podobnie jak w spotkaniu z Argentyną Polacy w starciu z Egiptem rozkręcali się powoli. Rywale, którzy dwa pierwsze mecze MŚ przegrali, rozpoczęli zawody od prowadzenia 19:6. Źle w naszym zespole funkcjonowała wówczas obrona, brakowało także dokładności w ataku.

W kolejnych minutach zespół Wojciecha Bychawskiego był jednak wyraźnie lepszy. Jeszcze przez zakończeniem pierwszej kwarty odrobił wszystkie straty, obejmując prowadzenie 21:19.

Gdy w ślad za dobrą obroną podążyła skuteczność w ataku Polacy pod koniec drugiej kwarty zaczęli oddalać się od drużyny z Północnej Afryki. Kluczowy dla losów spotkania okazał się fragment pomiędzy trzecią i czwartą kwartą, który zawodnicy Wojciecha Bychawskiego wygrali 18:0.

Z uwagi na wyraźną przewagę tylko 2 zawodników przebywało na parkiecie dłużej niż 22 minuty. Blisko double-double był Szymon Nowicki (17 pkt i 9 zbiórek).

- Wyjeżdżając na turniej wiedzieliśmy, że aby liczyć się w walce o zwycięstwo, trzeba będzie walczyć od pierwszej do ostatniej minuty. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się zająć pierwsze bądź drugie miejsce w grupie i to nam się udało. W środę kluczowe spotkanie w walce o ósemkę. Zagramy z drużyną Mali, która gra atletyczną, żywiołową koszykówkę. To mocna fizycznie wybiegana drużyna. W środę będziemy walczyć, na tyle, na ile będziemy mogli - mówił po spotkaniu Wojciech Bychawski, pierwszy trener drużyny.

Egipt - Polska 65:84 (19:21, 16:22, 8:21, 22:20)

Polska: Sz. Nowicki 17, J. Nowicki 11, Sternicki 11, Szumert 9, Kuczawski 8, Kosiorowski 8, Samiec 6, Baganc 5, Osiński 5, Orłowski 2, Urban 2, Jaworski 0.