Reprezentacja U17 gra w ćwierćfinale MŚ

Reprezentacja Polski do lat 17 mężczyzn zagra w piątek z Litwą w ćwierćfinale mistrzostw świata. Początek spotkania o 13:00. Transmisja TVP Sport i sport.tvp.pl.

Wygrana z Mali (76:58) zapewniła reprezentacji Polski U17 awans do najlepszej ósemki mistrzostw świata. Na drodze do półfinału naszej drużynie stanęła Litwa.

- To bardzo mocna drużyna, obdarzona lepszymi warunkami fizycznymi niż nasza kadra. Do tego doskonałe wyszkolenie techniczne, charakteryzująca się dobrą organizacja gry. Jest to zespół bardzo wyrównany - analizuje najbliższego rywala Rafał Gil, drugi trener kadry U17.

W ramach przygotowań do mundialu Polacy dwukrotnie mierzyli się z Litwą w Starogardzie Gdańskim. Oba mecze wygrali. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Biało-Czerwonych 81:68, drugie 82:77.

- Potrafiliśmy wówczas agresywną obroną zmusić rywali do dużej liczby strat. Ćwierćfinał to jednak nie sparing, dlatego będzie dużo trudniej, ale gwarantujemy, że nasz zespół zostawi serce na parkiecie i będzie się bił o każdą piłkę - dodaje Rafał Gil.

Polska U17 - Litwa U17 (piątek, 8 lipca godzina 13:00)

10 minut wcześniej rozpocznie się transmisja w TVP Sport, która dostępna będzie również na stronie i aplikacji sport.tvp.pl