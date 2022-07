Legia Lotto 2 wygrywa LOTTO 3x3 QUEST w Rzeszowie!

Fazę grupową bez porażki, zapewniły sobie zespoły :

- Ks Sky Tattoo Radom (grupa A)

- Legia Lotto 2 (grupa B)

- Hutnik Warsaw (grupa C)

- Planet team (grupa D)

- MARUDERZY (grupa E)

- 3x3 BIŁGORAJ (grupa F)

- Rakieta x Ziomki (grupa G)

- Zajezdnicy (grupa H)

Prawdziwe jednak emocje rozpoczęły się dopiero w fazie LAST16, gdzie najbardziej zacięte były spotkania pomiędzy Ks Sky Tattoo Radom a Camaro Zamość 16:21 oraz Rakieta x Ziomki i AVC Rzeszów 17:21. W ćwierćfinałach znalazły się także m.in. Hutnik Warsaw, 3x3 Biłgoraj oraz zespół Palę Tróję.

Ciekawie było także w kolejnych rundach, gdzie późniejsi triumfatorzy musieli do samego końca walczyć o zwycięstwo w ćwierćfinale z zespołem Palę Tróję 19:17. W półfinale natomiast po walce do ostatnich sekund, Camaro Zamość (Wojciech Inglot, Michał Jankowski, Marek Nieścior, Jakub Wudarczyk) 22:20 pokonało Hutnik Warsaw (Daniel Nieporęcki, Marcin Wieluński, Michał Wojtyński, Patryk Łysiak). Jeśli chodzi o mecz finałowy, to po raz kolejny w tegorocznym cyklu na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna Legia Lotto 2 (Daniel Dawdo, Konrad Dawdo, Przemysław Słoniewski, Patryk Wieczorek).

KOMPLET WYNIKÓW

Zapewniony awans do turnieju finałowego, mają już:

- Planet Team (Zamość)

- Legia Lotto II, MKS ÓSEMKA Sk-ce (Łódź)

- KS Sky Tattoo Radom (Toruń)

- Legia Lotto 3x3, Kizowniki (Poznań)

- Hutnik Warsaw (Warszawa)

- Camaro Zamość (Malogoszcz)

- Isetia (Grójec)

- 3x3 Biłgoraj (Rzeszów)

Turnieje Mistrzostw Polski 3x3 odbędą się w tym roku w Zamościu, Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Małogoszczy, Grójcu, Rzeszowie, Ełku, Chorzowie, Gliwicach, Ostrowi Mazowieckiej oraz w Katowicach.

Terminarz LOTTO 3x3 QUEST 2022 :

- Zamość, 28.05.2022

- Łódź, 5.06.2022

- Toruń, 11.06.2022

- Poznań, 12.06.2022

- Warszawa, 19.06.2022

- Małogoszcz, 26.06.2022

- Grójec, 3.07.2022

- Rzeszów, 9.07.2022

- Ełk, 10.07.2022

- Chorzów, 23.07.2022 (faza półfinałowa i finałowa 24.07)

- Gliwice, 30.07.2022

- Ostrów Mazowiecka, 31.07.2022

- Katowice, 5.08.2022 (turniej kwalifikacyjny)

- Katowice, 6-7.08.2022

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 18,5 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.

