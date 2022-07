AW

Polska ósmą drużyną mistrzostw świata U17 mężczyzn

- Nasz start w mistrzostwach świata zakończyliśmy na ósmym miejscu. Jeszcze trzy dni temu, czy też przez samym turniejem, taki wynik byłby sukcesem. Teraz docierają do nas głosy, że można było wypaść jeszcze lepiej, ale ja chciałbym na to spojrzeć inaczej. Przede wszystkim dziękuję zawodnikom i całemu sztabowi za czteroletnią pracę. Podczas tych lat zawodnicy wykonali kawał dobrej roboty. Wygraliśmy Challenger, który stanowił kwalifikację do MŚ, później dobrze wypadliśmy w grupie, a na koniec awansowaliśmy do ósemki. Bardzo dziękuję również trenerom klubowym, bo bez ich pracy nie znaleźlibyśmy się w tym miejscu. Na koniec chciałbym podziękować za dobre słowa w mediach i portalach społecznościowych. Taka fala dobrych komentarzy i dobroci, która płynęła od ludzi dla tej drużyny było czymś niesamowitym - powiedział Wojciech Bychawski, pierwszy trener kadry.

- Ten zespół cały czas się rozwija, a to jest naszym celem. Oczywiście mamy świadomość ile dzieli nas jeszcze od tej światowej czołówki. Dziś nie jest ważne, na której pozycji zakończyliśmy turniej, czy było to ósme miejsce czy mogło być szóste, najważniejsze jest to, aby udało się spożytkować ten wynik. Niezwykle ważne jest to, aby ci chłopcy trafili do miejsc, gdzie będą mogli się rozwijać, będą mogli rywalizować. Musimy zrozumieć, że wychodzenie ze strefy własnego komfortu jest kluczem do rozwoju. To wszystko jest możliwe - dodaje szkoleniowiec kadry.

Słowenia - Polska 77:74 (20:16, 20:19, 20:18, 17:21)

Polska: Sz. Nowicki 16, Osiński 10, J. Nowicki 9, Kosiorowski 9, Kuczawski 9, Szumert 8, Samiec 8, Sternicki 3, Jaworski 2.

Skład reprezentacji Polski

1. Baganc Iwo 2006 (Fundacja Basket)

2. Jaworski Kacper 2005 (Wojskowy Klub Sportowy Śląsk)

3. Kosiorowski Marcin 2005 (Miejski Koszykarski Klub Sportowy)

4. Kuczawski Kajetan 2005 (Uczniowski Klub Sportowy SP27)

5. Nowicki Jan 2005 (SKKS Basket Junior)

6. Nowicki Szymon 2005 (Gdyńska Akademia Koszykówki)

7. Orłowski Mateusz 2006 (KS Korona 1919)

8. Osiński Jakub 2005 (Hutnik Warszawa Koszykówka)

9. Samiec Mateusz 2005 (KS Sudety Jelenia Góra)

10. Sternicki Tymoteusz 2006 (Gdyńska Akademia Koszykówki)

11. Szumert Jakub 2005 (Hutnik Warszawa Koszykówka)

12. Urban Igor 2005 (SKKS Basket Junior)

Sztab szkoleniowy

Wojciech Bychawski - trener główny

Rafał Gil - trener asystent

Marek Żukowski – trener asystent / kierownik ekipy

Piotr Biel - trener przygotowania motorycznego

Daniel Tuskowski - fizjoterapeuta