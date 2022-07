Mecz Polska - Chorwacja w hali COS Torwar w Warszawie

To będzie niezwykle ważne spotkanie dla reprezentacji Polski prowadzonej przez trenera Igora Milicicia! Przygotowujący się do mistrzostw Europy Biało-Czerwoni przed samym turniejem w Czechach będą mogli sprawdzić się w starciu z bardzo silnym rywalem. Należy spodziewać się, że Chorwacja wystąpi w mocnym zestawieniu, z zawodnikami klubów NBA i Euroligi w składzie.

- Cieszę się, że po wielu latach przerwy reprezentacja Polski znów zagra w Warszawie! To dla nas niezwykle istotny mecz - po pierwsze będzie to świetny sprawdzian przed wrześniowym EuroBasketem, a po drugie, właśnie spotkaniem z Chorwacją rozpoczniemy walkę do kolejnych mistrzostw Europy! Liczę, że warszawski Torwar wypełni się po brzegi, a głośny doping poprowadzi naszych koszykarzy do zwycięstwa - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

- Bardzo się cieszę, że wielka koszykówka wraca do Warszawy. Wiosną kibice w naszym mieście żyli walką stołecznej Legii o mistrzostwo kraju. Od tego czasu na boiskach, podwórkach widać znacznie więcej dzieciaków kozłujących piłką i próbujących trafić do kosza. To ważna funkcja wielkiego sportu - zachęca wszystkich do większej aktywności - mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - 25 sierpnia będziemy trzymać aktywnie kciuki za naszą reprezentację. I cieszę się, że będziemy mogli zrobić to z bliska, a nie z odległości transmisji telewizyjnej.

Mecz Polska - Chorwacja zostanie rozegrany w czwartek 25 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie. Sprzedaż biletów już trwa! Kup swój bilet w serwisie EBILET.PL