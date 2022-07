Szeroki skład kadry na EuroBasket. Przygotowania od 4 sierpnia

- Cieszę się, że po miesiącu przerwy, za chwilę możemy wrócić do pracy. Przed nami niezwykle pracujący sierpień, który zakończymy dwoma ważnymi meczami kwalifikacyjnymi, a następnie wylecimy na EuroBasket w Pradze - mówi selekcjoner.

Biało-Czerwoni do mistrzostw Europy będą przygotowywać się w Warszawie. Zgrupowanie rozpocznie się 4 sierpnia, a tydzień później zespół wyleci na turniej towarzyski do Stambułu, gdzie zagra z Ukrainą (12 sierpnia) oraz Turcją (14 sierpnia). Kolejne sparingi drużyna rozegra w Atenach - od 17 do 19 sierpnia zagra kolejno z Grecją, Turcją oraz Gruzją.

Później przyjdzie czas na dwa spotkania w ramach prekwalifikacji do EuroBasketu 2025. 25 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie Biało-Czerwoni podejmą Chorwację (bilety na EBILET.pl), a trzy dni później zagrają w Austrii.

EuroBasket dla reprezentacji Polski rozpocznie się już 2 września w Pradze. Kadra trenera Igora Milicicia na początek zagra z gospodarzami, Czechami, a dzień później zmierzy się z Finlandią. Kolejnymi rywalami w fazie grupowej będą: Izrael (5 września), Holandia (6 września) oraz Serbia (8 września). Do kolejnej fazy w Berlinie awansują cztery najlepsze drużyny z grupy.

- Przed nami kolejne bardzo ważne zgrupowanie, podczas którego znów mamy okazję dłużej popracować z zawodnikami. Jestem zadowolony, że przed meczami z Chorwacją, Austrią i samym EuroBasketem, rozegramy pięć gier kontrolnych z wymagającymi przeciwnikami. Liczę, że energia, intensywność i chęć pracy będzie taka sama jak wcześniej - powiedział Igor Milicić.

Na liście powołanych są m. in. kapitan Mateusz Ponitka, A.J. Slaughter, czy Michał Sokołowski. Do reprezentacji Polski wracają Michał Michalak oraz Aleksander Dziewa, którzy ze względu na urazy nie byli obecni podczas czerwcowego okienka. Po roku przerwy do kadry wraca Aaron Cel.

- Aaron miał być z nami na zgrupowaniach już w lutym oraz w czerwcu, ale najpierw plany pokrzyżowała nam jego kontuzja, a następnie sprawy prywatne. Jestem bardzo zadowolony, że będzie z nami na zgrupowaniu - podkreśla Milicić.

W szerokim składzie kadry znalazł się Jeremy Sochan, który niedawno został wybrany z dziewiątym numerem w drafcie NBA przez San Antonio Spurs. Łukasz Koszarek spotkał się z reprezentantem Polski w trakcie ligi letniej NBA w Las Vegas.

- Jeremy jest przed pierwszym sezonem w NBA i rozumiemy, jak jest to dla niego oraz San Antonio Spurs ważne. Cały czas pracujemy nad znalezieniem najlepszego rozwiązania - mówi Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

Wśród 16 zawodników nie zabraknie debiutanta. To Jakub Coulibaly, który jeszcze kilka dni temu brał udział w mistrzostwach Europy do lat 20.

- Znów dajemy szansę kolejnemu młodemu koszykarzowi. Chcemy sprawdzić jego potencjał na tle seniorskiej reprezentacji Polski - dodaje Milicić.

Szeroki skład reprezentacji Polski na EuroBasket 2022:

Rozgrywający

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Jakub Schenk, Union Tours Metropole Basket (Francja)

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający

Jakub Garbacz, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski

Filip Matczak, King Szczecin

Michał Michalak, Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (Francja)

Niscy skrzydłowi

Michał Kolenda, Trefl Sopot

Mateusz Ponitka

Michał Sokołowski, Nutribullet Treviso Basket (Włochy)

Silni skrzydłowi

Aaron Cel, Twarde Pierniki Toruń

Jakub Coulibaly, Trefl Sopot

Jeremy Sochan, San Antonio Spurs (USA)

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Środkowi

Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Dominik Olejniczak, BCM Gravelines Dunkierka (Francja)



Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Marek Popiołek

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Marcin Lubik, Mateusz Mruk

Lekarz: Michał Harasymczuk

Kierownik: Maciej Krupiński

Oficer prasowy: Paweł Łakomski